Cuatro “influencers” emprenden el Camino desde Vigo

Martiño Rivas, Gala González, Cristina Cerqueiras y Xurxo Carreño, un actor y tres influencers gallegos, difundirán en sus redes sociales el Camino Portugués por la Costa. Y lo harán para más de cuatro millones de personas. La iniciativa de la Xunta es que muestren el lado más real del Camino, haciendo de embajadores de su propia tierra. Así, han emprendido el viaje desde el albergue de peregrinos Casa da Torre (Redondela) acompañados por Marta Fernández-Tapias, delegada de la Xunta en Vigo. Recorrerán alrededor de 75 km en cuatro días hasta llegar a Compostela, donde se reunirán con Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta. Asimismo, no harán las cuatro etapas solos (Redondela-Pontevedra, Pontevedra-Caldas de Reis, Caldas de Reis–Lestrove y Lestrove-Santiago de Compostela), sino que lo harán acompañados de personas ligadas al Camino, tanto cultural como patrimonialmente.

Compartirán la magia del Xacobeo entre los cuatro millones de seguidores que suman sus cuentas de Instagram

“Lo que buscan es que compartamos el Camino para llegar a un público joven y que se anime más gente a hacerlo”, explica Cristina Cerqueiras. La empresaria e influencer de Boiro, que cuenta con más de 400.000 seguidores en Instagram, vivirá por primera vez esta experiencia. “No voy de 0, fui practicando, porque soy un poco vaga para el deporte”. Además, a Cerqueiras la acompaña su marido, José, un asiduo en sus redes sociales. “Es muy guay poder ir con alguien que te pueda echar un cable”, explica.

Y es que, el objetivo de la iniciativa “Instagrammers no camiño” es impulsar el turismo en el año Xacobeo, y presentar Galicia como un destino seguro. Además, a través de los hashtags #GaliciaDestinoSeguro y #CamiñaAGalicia se podrá seguir, en tiempo real, la experiencia de los cuatro peregrinos, aportando, cada uno de ellos, su vivencia personal. “Recalcaron mucho que no quieren postureo, lo bonito es que cada persona lo vive diferente”, apunta Cerqueiras.

Todo un reto

Ampollas en los pies, agujetas en las piernas y dolores en la espalda también acompañarán a estos instagrammers en su Camino, y las seguidoras de Cerqueiras han querido aconsejarla. “Están tan ilusionadas como si vinieran conmigo, ya que muchas tienen en mente hacerlo, y me dan tips y consejos para que llegue viva a Santiago”.

Algo que el Camino también favorece son las relaciones con quien te acompaña. Se forma un vínculo especial al vivir juntos un reto de esta envergadura, y llegar a la Praza do Obradoiro y no emocionarse es casi imposible. “Yo no conocía a ninguno, pero creo que nos uniremos mucho”, asegura.

Con todo, este Xacobeo tan atípico ha propiciado el turismo autonómico, impulsando a los gallegos a explorar su tierra más a fondo. Por ello, se vuelven a ver peregrinos y turistas por la calle, que apuestan por viajes rurales.