Aún no hay tratamientos aprobado que hayan demostrado su eficacia para hacer frente al COVID. En el Hospital Álvaro Cunqueiro se prueban tres prometedores: el plasma hiperinmune y la terapia VIR-7831 de anticuerpo monoclonal, administrados a recién infectados, y el primer antiviral español, la aplidina de PharmaMar, para contagiados ya ingresados. Los dos primeros ensayos empiezan esta semana nuevas fases de sus protocolos.

Fase C en la terapia VIR

La terapia VIR-7831, de los laboratorios GSK y Vir Biotechnology, entra en la fase C del ensayo. Está basada en el uso de anticuerpo monoclonal, con capacidad para bloquear la entrada del virus en las células, como tratamiento inmunológico precoz en pacientes COVID con riesgo de complicaciones. "Aunque no hay resultados definitivos, los estudios previos indican que reduce en un 80% los riesgos de hospitalización y mortalidad", destaca la responsable del Grupo de Investigación en Enfermedades Infecciosas del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia SUR (IISGS), la doctora María Teresa Pérez. Explica que a los 10 pacientes a los que se les administró el fármaco en el Chuvi, por vía intravenosa o con una inyección, "presentaron una evolución excelente o no requirieron ingreso hospitalario".

En esta nueva fase, que comenzó hoy, el objetivo es reducir las dosis. "Creemos que una dosis más baja resultará igual de eficaz", plantea la internista y añade: "Esto permitiría tratar a un mayor número de enfermos al necesitar menos dosis por paciente".

Plasma hiperinmune

El estudio gallego del plasma hiperinmune, liderado por el Álvaro Cunqueiro, reanuda el reclutamiento de pacientes ampliando el perfil para añadir también a pacientes vacunados, algo que, hasta ahora, era un criterio de exclusión. "Decidimos incluirlo para valorar mejor la eficacia y seguridad de esta terapia", señala la doctora Pérez.

Hasta ahora, tienen 20 participantes y ninguno de los que recibió el plasma desarrolló la enfermedad en su forma grave.

Aplidina

El Cunqueiro es "centro abierto" para el ensayo del primer antiviral español, desarrollado por PharmaMar y denominado Aplidinna. Participará con cinco pacientes. Está dirigido a ingresados, con necesidades de oxígeno y pocos días de evolución.