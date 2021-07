Los responsables de la empresa textil viguesa Rei Zentolo se despertaron esta mañana con una alerta informática. Su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 13.000 seguidores, había sido secuestrada y puesta en venta por unos ciberdelincuentes. Desde la compañía con sede en la avenida del Aeropuerto informan que los hackers les reclaman un pago de 200 euros en bitcoins para recuperar el acceso a su red social.

Relacionadas La retranca de Rei Zentolo se lanza a por el mercado portugués

Pablo Zentolo, fundador, revela que en un primer momento se lo tomaron con humor y contestaron que mejor hacían el pago "en pesetas que todavía tienen guardadas de los primeros festivales de Ortigueira", pero conforme han pasado las cosas han empezado a preocuparse: "Es una situación desagradable. Tenemos miedo al riesgo que supone perder una cuenta de empresa en la que hemos invertido tanto tiempo y recursos".

"No vamos a pagar", aseguran. El fundador de Rei Zentolo dice que pagando nadie les puede garantizar que les devuelvan la cuenta o que en un futuro se lo vuelvan a hacer y les exijan un pago mayor: "Me entran en casa, me cambian el pestillo y si quiero que salgan me piden dinero".

La textil viguesa ya ha denunciado esta situación a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, pero además de registrar su caso les han contestado que para este asunto es más efectivo mediar directamente con Facebook (propietaria de Instagram). Las autoridades españolas solo podrían intervenir en este caso mediante una orden judicial. Por el momento no han recibido respuesta a la denuncia que también han puesto al soporte de Instagram y Facebook para recuperar su cuenta. También han querido hacerlo público a través de su perfil de Facebook: "Nos robaron la cuenta de Instagram. Mira que estábamos convencidos de que con la contraseña "reizentolo123" nada podía salir mal, pero estos hackers se las saben todas".

Lo único que han hecho de manera visible los ciberdelincuentes en estas primeras horas es subir una historia al perfil de Rei Zentolo con el mensaje "cuenta en vent@". Después de los mensajes iniciales en los que reclamaban los 200 euros en bitcoins enviaron el enlace a un vídeo tutorial para conseguir criptomonedas.