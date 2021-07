Mirad qué hermosota se ha puesto para su cumpleaños, ahí a la izquierda, de pie, de negro y collar al cuello. Es Lila, a la que muchos habréis visitado en su charcutería de la plaza de Progreso que ahora regenta su hija porque ella, tras muchos años de trabajo, está para otros disfrutes, como el baile. Hablo de ella porque celebró su cumpleaños como siempre en el asador Los Abetos aunque, como siempre también, no sepamos cuántos celebró. Ahí los tenéis, con familares y amigos.

De compras: Feria del Libro

Me fui a Príncipe y recorrí las casetas de Librouro, Libros para soñar, Librería Cortizas, La Casa del Libro, Nobel Gran Vía, Librería Pedreira, A Gata Tola, Planeta... Me traje a casa el Diario dun Mestre na Pandemia, de Santi Domínguez, a quien saludé tras mucho tiempo sin verle así como no pude darle un tiento de afecto a Fran Alonso, que llegó a firmar después. Adquirí también la Guía Ilustrada del Vigo rebelde, de Xurxo Martínez y David Rodríguez y, como no quise venirme sin poesía bajo el brazo para ilustrar mis axilas, lo hice con Hemisferio Auga, del profe de Filosofía José Carou Rey. Eso fue el viernes pero el lunes le compré a Aser Álvarez su Anacos do rural y hoy martes iré a comprarle a Amara Castro El tiempo suficiente, que ya lo tengo pero es para regalo, y a Alberto Avendaño su A tropa contra o virus. Luego me echaré a la bebida para contrarrestar.

Drake vuelve a tomar Baiona

¡Maldito sea el verano vigués, que no llega! Bueno, pongo de fondo música de Piratas del Caribe para ambientarme porque recibo la Agenda Cultural de la Baiona veraniega y no me sorprende que la abra hoy el escritor Fernando Bartolomé con una de piratas: Drake, Baiona ...y el conde de Gondomar en el nuevo contenedor cultural del Mercado de Sabarís a las 8.30 horas. Tengo pendiente un ágape con Bartolomé y el ilustre bilbaíno José María Peláez, sabio en duelos y metales. Ambos me han prometido un ágape en un fogón nuevo de Playa América. Ya se tardan sus señorías. Y volviendo a la Agenda, por ella desfilan exposiciones, presentaciones literarias, conciertos, cine, ferias, charlas, etc, todo cuidadosamente organizado por la concejala de cultura Miriam Costas y la directora de la Biblioteca Cristina Vilar. Sabarís y la cultura nos esperan.

Y la cantina de Oya, revive

Aviso a las gentes de bien que a partir de este mismo mes un nuevo enclave se acaba de añadir a la geografía de nuestra cocina: la Cantina de San Miguel de Oía, en el local social de la Avv. de San Miguel de Oia, en la zona de Canido. Estará al tanto de los fogones Begoña Iglesias que además de haber trabajado en algunos conocidos restaurantes de Vigo como O Portiño, La Casa del Cocido, Cuattro, Hollywood Café,... fue la encargada allá por el 2016 de llevar la cocina de Vigo, sus pescados y mariscos, hasta Coimbra. Begoña ofrece en su local pulpo, chorizos al vino, buen vino, las mejores tortillas, pescados, mariscos y carnes exclusivamente por encargo y promete, si la gente, las autoridades y el tiempo lo permiten, citas culinarias, exposiciones, actuaciones .... Ya sabéis, camaradas: La cantina funciona entre semana de 3 de la tarde hasta la puesta de sol ininterrumpidamente de lunes a viernes y los sábados y domingos a partir de las 12 de la mañana, donde ofrecen pulpo todos los fines de semana. Y no os hablo de sus puestas de sol.