Las cancelaciones a Baleares, un ‘déjà vu’ para las agencias de viaje

“Después de estos todos meses, el miedo no se ha ido. Aunque pensemos que ya ha pasado la pandemia, no es así. Las cancelaciones nos generarían muchísimo trabajo en la agencia para deshacer lo que está preparado desde hace tiempo, sería muy duro porque notamos que la actividad va a más desde hace 15 días”, añade antes de destacar que, sin embargo, hay “ilusión” para los próximos meses.

Julio Domínguez, responsable de Ademar Viajes, traza una radiografía similar. Por ahora, no ha registrado cancelaciones en las reservas para Baleares, pero teme que se puedan ocasionar si se produce un endurecimiento de las restricciones. “Dudo que vaya a ocurrir; si pasa, será otro año perdido”, apunta, a la vez que concreta que la mayor parte de los clientes que programaron sus vacaciones en las islas españolas “están ya vacunados”. Cree que, en el macrobrote de Mallorca, fallaron las personas que organizaron la salida. “Como mucho, preparo viajes para seis personas. No me arriesgo. Sé que hay ganas de viajar, pero, en ese tipo de viajes, no hay seguridad. Si no los hacen las empresas de autocares, ¿los vamos a hacer nosotros? Es complicarse la vida. No se trata de facturar por facturar: si te llegan problemas, ¿qué? La situación no está para meterse en líos”, manifiesta.

Desde la oficina de Travelmakers, informan de una situación idéntica. De momento, no ha llamado ningún cliente para echar por tierra sus planes en Baleares. “En nuestro caso, son parejas y familias, no grupos de jóvenes. No creo que haya problemas”, subrayan.

En Viaxes Airbus Galicia, tampoco se ha descolgado el teléfono para atender peticiones de cancelaciones. “Sí que preguntan mucho por si hay cierres de fronteras. Hay miedo e incertidumbre por si no pueden volar. Están a la espera”, apunta Rosana Martínez, empleada de la agencia, antes de destacar que, a raíz del macrobrote de Mallorca, se ha frenado el ritmo de reservas a este destino. “Estamos acostumbrados a estar atentos a lo que va pasando día a día”, anota.

Los destinos estrella

Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Mallorca, Ibiza, Algarve, Lisboa, Cádiz, Málaga, la Costa Brava y la Costa Dorada son los destinos estrella de los vigueses para el verano. Queda clara la apuesta por el turismo nacional.