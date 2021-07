Cosecha del 50

El año que nacieron, 1959, fue el de la España del hambre, el mercado negro y el estraperlo pero desde entonces han pasado muchas cosas y mirad qué guaperas se ven en su madurez. La playa de Arealonga en Chapela es su lugar de referencia, cumplieron 71 años y tienen que dar mucha guerra todavía. Por ahora, para celebrarlo comieron una carne ao caldeiro en el Pepe de Juan, donde hacen una comida anual. Ahí veis a Lino González, Pepe Otero, Luis Teniente, Regueiro, Agulla, Tizón, Miluco, Cándido y Mateo. Viva la amistad.

Los tormentos de Teniente

Una selección de 180 imágenes capturadas a lo largo de 25 años de profesión como reportero de guerra o en desastres naturales. Eso es lo que veréis y admiraréis si vais a la Casa das Artes a la exposición “Unha xeografía atormentada”, de Javier Teniente. Javier tiene tan buen comisario como el también fotógrafo y profesor de la materia, Jorge Lens. Como le conozco bien y sé de qué va, puedo decir que todos esos lugares, los viajes, todas esas personas retratadas, forman parte de lo que es. La fotografía es su vida y es ya parte de todo lo fotografiado pues lo ha vivido intensamente. No hay objetividad, ha decidido posicionarse tras la cámara seleccionando los lugares y las personas de las que quería transmitir su historia y cómo quería hacerlo, convirtiéndose en testigo para contar lo que algunos no quieren ver e invitar con su trabajo al debate y la reflexión. Así, esa geografía que él llama atormentada, no es más que la ruta seguida durante muchos años para construir una pequeña muestra de una parte del mundo en el que vivimos, pero también es una línea vital, la que le ha conformado hasta ser lo que hoy es, una persona mucho más concienciada (llena de dudas y errores, por supuesto) que aquel joven impulsivo que se inició hace ya más de veinte años en este emocionante viaje.

El Corner se fue a Londres

No sé si exagero algo pero yo diría que José Figueiredo fue un visionario. Hace 40 años creó el que sería emblema del fast food local de toda una generación, o varias: el Corner Hut de Velázquez Moreno. Lamentablemente el edificio ha tenido que ser desocupado por deterioro y Corner ha cambiado de ubicación, que no de barrio, ocupando ahora el espacio “artístico” de esa pequeña calle que rodea al Museo Marco y que poco saben que se llama calle Londres. A escasos cien metros de su ubicación de toda la vida. Una marca viguesa que continúa apostando por la ciudad que la ha visto nacer con las mismas ganas de dar de comer y comerse el mundo, ¡Hei, Figueiredo!

Casa Gazpara, a estudio

Y ya que hablo de temas transcendentales como la salud de nuestros bares, cuento aquí que ese emblemático Gazpara de la Plaza de la Princesa, cerrado no hace mucho sin haber perdido su espíritu inicial de casa de comidas con el que se abrió hace décadas, tiene un nuevo pretendiente. Jordi propietario del GRUPO Van Gogh y Taberna ATLANTICA la Escama en Rosalía Castro y un currante nato, está ojo avizor para la reforma del local y poder tener la entrada a la Plaza de la Constitución y Princesa .El proyecto lo está estudiando el avispado y veterano arquitecto Eduardo Fraga pero me temo yo y sabe él que hay que tomarlo con mucha calma porque es un edificio de protección estructural en que para estornudar tienes que pedir permiso a la autoridad.