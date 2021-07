Colas y aforo completo en el regreso del ocio nocturno, que clama contra el botellón

Botellón

Este anhelo por regresar se entremezcla con la preocupación por una de las principales incidencias que dejó el fin de cualquier restricción horaria o del uso de mascarilla en exteriores: los botellones. Desde Teófilo Llorente e Irmandiños hasta Churruca, pasando por Praza da Estrela o el Náutico. En las últimas semanas han tenido que ser desalojadas multitudinarias concentraciones en los citados emplazamientos, donde la normativa de la distancia interpersonal brillaba por su ausencia.

Refuerzo policial

Por todos estos motivos, responsable de locales del ocio nocturno han tenido ayer un encuentro con la responsable de Seguridad del Concello de Vigo, Elena Espinosa, para instar una mayor vigilancia y control policial que evite un alza de contagios y, por consiguiente, la vuelta al ocaso del ocio nocturno. “Los botellones hacen que aumenten los contagios y al final la Xunta nos castiga a nosotros”, destaca Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación Provincial de Establecimientos Musicales y Espectáculos Reglados (APEMER).

Temor a un nuevo cierre

Su razonamiento, igualmente sostenido por otros colectivos del sector, va en la línea del temor a un posible nuevo cierre en días. “Muchos nos planteamos abrir pero como vemos que están subiendo los casos, para que a lo mejor tengamos que cerrar en 15 días no compensa. En Vigo abrieron 3 o 4 locales, que se llenaron porque la mayoría tenían reservas online. Pero ya veíamos por la noche a la gente joven que se fue al botellón o a fiestas ilegales”, lamenta Rodríguez.

Estrictos protocolos

Para el presidente de APEMER, estos botellones responden a dos causísticas; por un lado los “estrictos” protocolos que deben cumplir los locales y la falta de vigilancia. “En la calle los jóvenes pueden hacer lo que no hacen en los locales, estar en grupos numerosos, fumar, etc. Los locales que abren lo hacen con aforos reducidos y no hay oferta en la ciudad para cubrir eso. Le pedimos a la Xunta que extremen los controles sobre esa gente que hace botellones ilegales”, defiende Carlos Rodríguez.

Policías de paisano

Un primer paso para este cerco a las concentraciones masivas en exteriores es el refuerzo por parte de la Policía Nacional, que prevé desplegar patrullas uniformadas y de paisano en las zonas de aglomeraciones. Formarán parte de este dispositivo efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y diferentes unidades camufladas durante las noches de este pasado viernes y la del sábado. Por otra parte, el alcalde atisbó una vigilancia “intensa” de la Policía Local y recuerda que “es compatible” divertirse y cumplir la normativa sanitaria. A este respecto, el PP local critica que no hay previsto por parte de Praza do Rei “ningún dispositivo especial” para hacer frente al botellón, como tampoco lo tuvo el pasado fin de semana con las fiestas de fin de curso”, denuncian.