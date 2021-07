Ahí los tenéis, jinetes alevines, cantera de la caballería viguesa, miembros del Equipo Ecuestre Coronel posando con su maestro, Gonzalo Coronel. Mucho está haciendo este profesor de equitación desde su base en Torroso-Mos por el fomento de este deporte en Vigo –ponis y caballos– y eso lo demuestran sus premios. Esta vez volvió a Vigo del XXXIII campeonato de España celebrado en Segovia y por segunda vez con una Medalla de Oro individual obtenida por Martina Raposo Roca (a su izquierda en la foto) a lomos de Rumba du Terrier en la categoría poni-c contra 48 binomios de toda España, que el año pasado ya vino con otro en poni-b. ¡Avanti, caballería!

Que no me apunto, Puri

Me envía Puri del Palacio, que ya sabéis que es consumada pintora y tal es su oficio pero no menos colgada está del arte vocal y del pianístico, un wuasap recomendándome como “muy, muy bueno” un curso de verano de los Camerata 2021. Ella se apuntó al de coro piloto pero veo que, entre el 7 y 21 de agosto y en Silleda, hay de Dirección, Canto, Coro y Orquesta de Cuerda... Me imagino que cuando se apuntó, my dear Puri se acordó de una vez que me oyó cantar, tuvo piedad de mí y me lo sugirió indirectamente por mi bien y sobre todo el de los demás. No voy a ir, claro, porque Dios no me dio aptitudes vocales, pero me entero de que desde 1990 se celebra cada año este curso que al menos este año lleva el nombre de Tamara Brooks, pensado para profesionales y estudiantes, principiantes y aficionados. Veo un puñado de cursos y las fotos de unos profesores internacionales que dan gusto, ya quisiera Vigo tener ese encuentro que se da en Silleda. Hombre, no se lo digo a la viguesa Nuria Lorenzo, directora del coro Gli Apassionatti, ni a Joaquín Carbajal, del Coro Clásico de Vigo, ni a Manuel Martínez, de la Orquesta Clásica de Vigo, pero sí a algunos como a Rafael Larriva, ese abogado con voz de gran tenor pero vocacional que siempre puede aprender, como Puri. Y a los demás que os guste el buen rollo.

Pereira y Yolanda Castaño

No sé cuántos años hace que los de Pereira, productos de Mar –o sea the chief José Enrique Pereira, su creativo sobrino Rui Andrade...– eligen una frase de galaicas connotaciones para ilustrar la valla que tienen en sus instalaciones de Beiramar. Sí me acuerdo de que deben de ser unos diez desde que organiza su concurso Recetas de Abordo, que nos da mucho I+D culinario. El pasado año la frase elegida que acabó en el cartel fue del escritor vigués Domingo Villar, y era hermosa: Podo temer a morte pero non quero ter medo a estar vivo. La que lo ilustrará este año es de la poeta gallega Yolanda Castaño, votada en el concurso convocado en redes sociales. O mesmo mar fai cada día unha distinta praia. Una frase más abstracta pero igualmente bella.

Y Roma con su “Dale, dale”

Anda inquieta nuestra Roma (González Caicoya), la cantante viguesa, porque este sábado a la 19 participará con Isius y Eladio y los Seres Queridos, Tinta y Bafana Bafana en el festival Solpor Monteferro que hará vibrar ese hermoso mirador a la ría durante el viernes y sábado. Es su primera experiencia en festivales y ahí estará con temas de El amor, la única ley que nutrirán su disco dentro de unos meses, pero es que además es el preámbulo al estreno la próxima semana de su también primer videoclip de estudio, Dale, dale. Tranqui, Roma, tú vales.