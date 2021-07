El ocio nocturno regresa a medias y con dudas: solo abre un tercio de los locales

Más de 300 días. Es el tiempo que los profesionales del ocio nocturno de Vigo han tenido que esperar para reabrir sus puertas: desde el 17 de agosto de 2020. Algunos lo harán hoy a la noche, pero con unas restricciones más duras que las aplicadas el verano pasado: hasta las 3 de la madrugada, aforo al 50% en interior y al 100% en la terraza, uso obligatorio de la mascarilla y medidor de CO2. Los clientes, que tendrán que identificarse y dejar sus datos para facilitar el rastreo en caso de detectarse algún contagio, podrán bailar en la pista siempre que hagan uso del cubrebocas y mantengan una distancia de seguridad mínima de metro y medio. Este paso al frente es agua en medio del desierto para un sector al que las heridas provocadas por la pandemia del COVID-19 no le cicatrizan.

El presidente de la Asociación Provincial de Establecimientos Musicales y Espectáculos Reglados (APEMER), Carlos Rodríguez, avanzaba ayer a FARO que, en todo caso, una buena parte de los pubs y discotecas de la ciudad olívica se mantendrán en el letargo debido a las “fuertes limitaciones” impuestas por la Xunta de Galicia, que hacen “inviable” la vuelta a la actividad: en torno a un 70%. A la ecuación, se suma la preocupación del gremio por el empeoramiento de la situación sanitaria a raíz de los comportamientos irresponsables, una coyuntura que puede derivar en un nuevo cerrojazo del sector: “Nos tememos lo peor. Hay compañeros que han tomado la decisión de no reabrir porque tienen miedo a que nos vuelvan a cerrar”.

Rodríguez lamenta que las autoridades “no sean capaces de ver” que el ocio nocturno reglado “es la solución” a los botellones y las fiestas ilegales. “Podríamos absorber a un número importante de las personas que participan en este tipo de actos si nos amplían los horarios y aforos”, apuntaba. Precisamente, estos dos factores son los que le impiden reabrir sus dos negocios en la ciudad: Island Club y Cuarenta. “Lo valoraré si la Xunta afloja las restricciones. Pedimos que, al menos, sean similares a las del verano de 2020: un aforo de dos tercios, los pubs abiertos hasta las 4 y las discotecas, hasta las 5. El aforo del 50% se reduce a un 20% si tienes en cuenta que debes colocar las mesas a 1,5 metros de distancia”, exponía.

El gremio se reúne con la Xunta el 15 de julio para revisar las limitaciones

Idéntica radiografía compuso el representante del ocio nocturno en la Federación Provincial de Hostelería (Feprohos), José Luis Asenjo. “Abrimos con la preocupación de que pueda pasar como en Pontevedra, que, por ahora, no vuelve el ocio nocturno por el aumento de los contagios. Hay que tener en cuenta que nosotros también tenemos un problema: económicamente, estamos en la cuerda floja”, detallaba antes de aseverar que, con las restricciones establecidas para la reapertura, “no se puede aguantar mucho tiempo”. Destacaba que levantar así la persiana “no es rentable”, por lo que espera que, en dos semanas, no empeore la pandemia y la Xunta abra algo más la mano: el sector se reúne el 15 de julio con representantes del gobierno gallego para abordar posibles cambios en las limitaciones al sector.

Asenjo sí girará el cartel de cerrado en sus cuatro locales en la urbe: Tokyo –en el que se desarrolló la prueba piloto–, Gatsby, La Radio y Boom Boom Room. “En términos económicos, sé que no compensa, pero no podemos estar cerrados toda la vida. Hay demanda, la gente quiere salir, se ve en los botellones. En total, sacaré a 12 personas del ERTE y contrataré a 15”, detallaba.

Volver tras más de 15 meses

“Con todo el amor y las ganas del mundo”. Así prepara su local desde hace dos semanas Will Díaz, responsable del pub Pagoda, que reabre hoy sus puertas tras más de 15 meses. “Ni me acuerdo de la última vez. Fue más de un año, pero parece una eternidad. Saco del ERTE a 10 personas”, explicaba ayer en una pausa tras dejar claro que retoma la actividad siendo consciente de que “no compensa económicamente” por las restricciones. Confía en que los clientes se van a comportar: “Saben que habrá gente pendiente de ellos. Pienso que tomarán conciencia porque entienden que, si no cumplen, tendrán que abandonar el establecimiento”.

La otra cara de la moneda la protagoniza Fernando Garrido, dueño de la discoteca Rouge. No abrirá el negocio hasta que la Xunta amplíe horarios y aforos, ya que no le sale rentable. “En julio, Vigo ya se empieza a vaciar, la gente va para la zona de Baiona y Sanxenxo. ¿Qué hacemos hasta tan pronto como las 3 de la madrugada? Además, viendo la evolución de la pandemia, no quiero arriesgarme a sacar a la gente del ERTE y tener que volver a cerrar”, argumentaba.