El cuarteto numismático

Son pocos, muchos menos de los que conocimos en nuestra infancia, los que vivimos en el barrio viejo de Vigo, pero lo importante es que, tras el parón de la pandemia, el Ayuntamiento ha mostrado su sensibilidad cultural buscando un camino para la supervivencia de esa larga tradición que es el coleccionismo de numismática en la Plaza de la Constitución. Ahí veis a los resistentes, menos desde que el intercambio de sellos se ha ido apagando, pero suficientes para darle a la plaza un color solo unas horas los domingos.

¡Vamos a la Feria del Libro!

¡Ya viene la feria! Ya se oyen los claros clarines, el libro se anuncia con vivo reflejo... Manipulo el verso triunfal de Rubén Darío para dar la bienvenida a la Feria del Libro, que hoy se inaugura en Vigo y su calle del Príncipe. Más casetas, más libros, más firmas, más apoyo institucional y respaldo encendido del concejal de Cultura, Abel Losada, si damos fe a sus palabras. En los diez días de este certamen he contado grosso modo 63 firmas de libros de 24 editoriales sean o no gallegas y 69 firmantes (autores, ilustradores, traductores...), lo que otorga a esta feria una nutrida representación de nuestro mundo literario. Solo hay una cifra que parece baja y es la de casetas, solo once con libros (más dos casetas para firmas y la caseta de secretaría) de las cuales 7 son de librerías, cifra baja incluso en relación con ferias que yo visito cada año como la de Salamanca, una ciudad con la mitad de habitantes que Vigo y el triple al menos de casetas. No sé qué pensará de esto Xurxo Patiño, presi dente de los libreros, pero con más o menos casetas, hay un mundo por descubrir en esta feria. ¿Por qué no dejarse perder por los libros, paseando entre ellos, acariciando sus texturas, asombrándose por sus propuestas? ¿Por qué no convertir un paseo en movimiento ilustrado abandonando unas horas la primaria colonización televisiva?

¡Tantos libros posibles!

Ya sé, ya sé que, igual que muchos no vais a la playa si no hay chiringuito en ella, algunos pensaréis que el anterior emplazamiento de la Alameda tenía la virtud de poseer frente a la misma feria del libro unas terrazas maravillosas para cafetear, vinotear, picotear... en medio del recorrido por la misma. En Príncipe tenéis junto a ella al menos una, suficiente para sentarse y ojear en primera instancia ese libro que habéis elegido. Son muchas las posibilidades que pueden satisfacer vuestro interés como lectores. Desde libros del peregrinaje como los de Rena Ortega (Bo camiño, peregrino!) o Alberto Cacharrón (El Camino de las Estrellas) hasta la poesía de Rompente con Reixa y familia o Silvia Penas con su O resto é ceu; desde la Guía ilustrada del Vigo rebelde de Xurxo Martínez y David Rodríguez hasta biografías como la de Emilia Pardo Bazán con la ilustradora Bea Gregores; desde libros sobre nuestra historia como La peste en Vigo de 1598 de Antonio Giráldez hasta novelas como Un lume azul de Pedro Feijóo; desde el libro de Aser Álvarez Anacos do rural sobre el mundo rural gallego con ilustrativas fotografías hasta dos novelas de Amara Castro que tienen a Vigo como escenario, El tiempo suficiente y Con esto y un bizcocho.