La maltratada

Miradla otra vez pero en el taller de la Fundición de Cuqui Piñeiro en Goián. Manuel Castro. Pronto volverá a Príncipe, rehabilitado su brazo. Es nuestra estatua más maltratada, cuatro o cinco veces rotos sus dedos y brazo en Príncipe por abrazafarolas, bebecharcos, mamacallos, barbitontos que han dejado por los suelos los sistemas de vigilancia en el centro de Vigo. Tanta cámara ¿para qué? Que no le den a usted un palo allí de noche porque ni Dios se entera.

La malhadada historia de la estatua de Castro

A aquel Manuel Castro que muchos conocimos en nuestra infancia vendiendo periódicos en Príncipe y haciendo equilibrios imposibles con un ejemplar, no le trató demasiado bien la vida pero peor tras su muerte a la estatua con que en 1998 le inmortalizó el escultor Jandro en Granada. Trajo el origina a Vigo , en poliéster y la presentó en 2002 a la prensa. Lois Castrillo, entonces alcalde del BNG, la adquirió para la ciudad y se mandó a Madrid a la Fundición de los Hermanos Codina. Se inauguró 8 años más tarde de la compra, en 2011, con Abel Caballero ya en la alcaldía, tras haber modificado por decisión municipal del BNG el contenido de la portada del periódico, ideada por Xosé Guillermo con titulares dedicados al Prestige y poemas de Xela Arias. Pronto volverá a Vigo reforzada pero Jandro dice que hay que patinarla (unos 500 euros) para darle el azul que tenía la chaqueta del retratado. ¡No hay tanto dinero en Patrimonio del Ayuntamiento, que se niega! ¿Cuándo volverán a agredirla sin que las cámaras lo registren?

El campus de verano del Club Deportivo Nieto

Llevan ya unos años organizando el Campus de Verano (además del Memorial Daniel Abalde) y otro en Navidad también. Hablo del Club Deportivo Nieto (fundado en 1936) que lo ha fijado del 12 al 16 y del 19 al 23 de julio en sus instalaciones del Campo do Meixoeiro para niñas y niños de 4 a 12 años . Las inscripciones acaban estos días de julio, así que los padres deberéis decidir ya a quienes os interese y podáis pagar los 60 o 70 euros por la semana, de 10 a 14 horas, según sean jugadores del club o de fuera, con monitores titulados e instalaciones adaptadas al COVID.

El corazón tardío de Xil, O Rei das Bicicletas

Hablo con Xil, o rei das bicicletas, que no para de hacer chistes y poemas desde que está jubilado y ha enviudado. El último envío de papeles que me llegó escritos por él a mano, como en los viejos tiempos, pesaba medio kilo. A Xil le han encontrado una dolencia cardíaca de tanto amar y le intervendrán uno de estos días. Salud, Xil.

Las pizzas de Aplomo en la Misión del Silencio

Hace unos cuantos días que con mi amigo Carlos López, fundador de Foque Confecciones Infantiles, compartí placer gastronómico en el restaurante Aplomo, de Siro González, en Zamora 73. Ahora me entero por la hermana Guadalupe, de la Misión del Silencio, que las personas a las que esta institución fundada por el fallecido pero nunca olvidado Padre Carlos da comida cada día han disfrutado de uno de los productos en que Siro destaca, además de sus platos sorprendentes: las pizzas. A más de 80 menús invitó con postre servidos por un personal amabilísimo. Me dice la hermana Guadalupe que, aunque la mayor parte de las veces no se sabe, hay mucha personas buenas cerca de nosotros. Amén, Guadalupe.

El premio de Quian

Mi querido Alberto Quian, que empezó a hacer uso del periodismo en nuestro periódico y ahora vive en Madrid tras doctorarse, dando clases en la Universidad y escribiendo desde su mucho saber sobre las nuevas tecnologías, ha ganado el Premio de Periodismo Científico Celia Brañas. Solo él pudo hacerlo sobre Ciclodextrina: la conexión entre El Señor de los Anillos y la pandemia de COVID-19.