La Universidad renuncia al traslado de títulos a la ciudad tras el rechazo de los centros

La UVigo renuncia a mudarse a la ciudad tras el rechazo mostrado por los alumnos y trabajadores de sus centros. El rector Manuel Reigosa anunció ayer en el Claustro que abandona su proyecto de traslado, que supondría un hito para la institución, tras conocer el resultado de la consulta, voluntaria y telemática, realizada en las facultades y escuelas de As Lagoas-Marcosende y de Torrecedeira. Aunque solo participaron el 26% de los convocados, la hoja de ruta del equipo de gobierno establecía como requisito indispensable un resultado positivo para poder continuar con el proceso.

“No se va a hacer ni ocupar ningún edificio en la ETEA ni en López Mora. Se desperdicia una oportunidad histórica. Me impliqué personalmente para tratar de convencer a la comunidad universitaria de que el mejor lugar para Ciencias del Mar es la ETEA y que los espacios de López Mora nos pueden ayudar a reforzar nuestra oferta. Lo único de lo que me arrepiento es de no haber sido capaz de convencer”, se lamentó Reigosa.

La encuesta solo resultó favorable en Ciencias Jurídicas y del Trabajo, donde la participación global se quedó en un 20,4% y el 55% de los alumnos optaron por bajar a la ciudad. Y ahora será la junta de facultad la que deba pronunciarse sobre el traslado.

Esta doble vía era el paso previo para que el equipo rectoral valorase los costes y posibilidades de mudanza de cada centro. Pero el propio rector reconoció ayer que no espera un posicionamiento positivo, de forma que no habrá ningún movimiento.

“Excepto que este centro lo solicite, no bajará ninguno y no procederemos a adquirir espacios en López Mora ni en la ETEA"

El equipo rectoral recopiló un total de 2.872 encuestas de una población potencial de 11.098 estudiantes y trabajadores. Y la participación más elevada se registró entre los profesores funcionarios –un 34,5%–. La consulta se basaba en una única pregunta consensuada sobre la preferencia de ubicación del centro de trabajo o estudio: el 48% se decanta por el campus de As Lagoas-Marcosende, el 40,6% prefiere la ciudad y el resto no tiene opinión formada.