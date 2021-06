El Concello expropiará 5 inmuebles y parcelas en O Berbés para crear una plaza y espacios sociales

Caballero: “Es una rehabilitación histórica: queremos recuperar el corazón de Vigo”

“La mayor rehabilitación en la historia de O Berbés” con el objetivo de “recuperar el corazón de la ciudad”. Así describe el alcalde, Abel Caballero, el proyecto que el Concello de Vigo tiene ya al fuego para adecentar una de las fachadas marítimas más emblemáticas de la urbe: expropiará cinco edificios –uno de ellos está prácticamente derrumbado– y 11 parcelas en Peñasco, Poboadores y Praza Ribeira do Berbés, propiedades que pertenecen a particulares, para ejecutar un lavado de cara integral a un punto en el que se han cerrado varias heridas en los últimos años con la instalación de la sede de la Universidade de Vigo y el albergue de peregrinos de la Xunta o la mejora por parte de la entidad de la Praza do Rei del inmueble que da cobijo al Instituto de Estudios Vigueses y del que acoge los servicios de la Oficina Municipal de Distrito do Casco Vello.

La intención que tiene entre ceja y ceja el gobierno vigués es “generar un nuevo espacio social en la zona en la que nació la ciudad”. A raíz de la rehabilitación de los inmuebles y de la transformación del terreno, pretende aumentar la parrilla del ámbito de uso ciudadano de Vigo ganando superficie para el desarrollo de actividades sociales y culturales, materias en las que existe una gran demanda: se crearían, por ejemplo, salas de reuniones y conferencias o locales para que las asociaciones, el Instituto de Estudio Vigueses u otras entidades puedan organizar actos.

La superficie de suelo afectado alcanza unos 845 metros cuadrados

Con esta actuación, se mejorarán el rostro y las tripas de esta parte de la fachada marítima –las propiedades que expropiará el ente municipal se encuentran en mal estado– y la urbe podrá presumir de un mirador a la ría y una plaza elevada: se aprovechará la cubierta de los edificios que se rehabiliten, que estará a una cota similar con respecto a la zona de Poboadores y Peñasco. Para conectar la Praza Ribeira do Berbés con esta parte, se habilitará un mecanismo de movilidad mecánica vertical, un ascensor, que permitirá dar solución a los problemas de accesibilidad que existen en la actualidad. El plazo fijado por el Concello: que esté todo listo “en el siguiente mandato” –la “idea inicial” es que pueda estar finalizado en tres años–. El presupuesto, a la espera de que se haga el proyecto, no se conoce –el propósito del equipo de Abel Caballero es financiar los trabajos con fondos de la Unión Europea–.

La superficie de suelo afectado alcanza unos 845 metros cuadrados (m2) y la edificabilidad, en torno a 1.230 m2. El gobierno local justifica esta operación en base a la “incapacidad” del Consorcio Casco Vello de Vigo de expropiar y rehabilitar “todo lo que debe” y se pone manos a la obra para poner el punto final a la “reconstrucción de O Berbés”, uno de los lugares que configuran el ADN de la ciudad olívica.

Barrio do Cura y Colegiata

La transformación del Casco Vello y su recuperación para la gente es una de las metas que la administración municipal ha marcado en rojo en su hoja de ruta. En este listado, al que ahora se suma la actuación prevista en la Praza Ribeira do Berbés, sacan la cabeza con más ímpetu dos proyectos: el del Barrio do Cura y el de la Praza da Igrexa.

El primero de ellos es el de mayor envergadura. Con la rehabilitación de este ámbito, de unos 23.000 metros cuadrados, Vigo ganará casi 4.000 metros cuadrados de zonas verdes y áreas de ocio de uso público. “Plantaremos 170 árboles, habrá casi 3.000 metros cuadrados de equipamiento público, una escuela infantil y un espacio público de 5.500 metros cuadrados, así como 1.137 plazas de aparcamiento: 600 para residentes, 237 para los terciarios y 300 para el resto de la ciudad; y el porcentaje de vivienda protegida será del 30%”, resumió Caballero a mediados del pasado mes de mayo en la rueda de prensa en la que informó de la recepción del informe favorable de la Dirección General de la Costa y el Mar, el documento que faltaba para conseguir el visto bueno de todos los ámbitos sectoriales preceptivos.

La Xunta de Galicia emitió a principios de junio el informe necesario para la modificación puntual del PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal), un trámite imprescindible para la reordenación de la parcela. Queda ahora la aprobación definitiva, que está condicionada a la enmienda de las cuestiones arqueológicas señaladas por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

En la Praza da Igrexa, el Concello rehabilitará el conjunto situado frente a la basílica de Santa María, la emblemática Colegiata, fachada conquistada, en parte, por edificios abandonados. Se alzará un inmueble con estructura de madera en el que se plantean usos institucionales, comerciales y actividades públicas en su auditorio y patio interior. El gobierno local expropia las propiedades existentes para ejecutar la actuación.