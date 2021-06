Ya vienen los calores

Publicamos el otro día su foto de la doctora Mariluz Vilouta Bello en la playa, dando la bienvenida al verano, y hoy esta foto que sugiere ya sus calores por medio de esta bañista en las rocas de Samil. El autor es Germán Cruces, colaborador fotográfico de esta sección, jubilado de Fenosa, autor de libros de fotos sobre ríos y rías y durante unos años de la década de los 80, responsable del “Grupo de Fotografía del R. C. Náutico de Vigo”.

La rap connection de Coke&Oubiña

Hoy me siento ante el ordenador con música de rap que, aunque no me pertenezca generacionalmente, no me disgusta nada. Tengo una razón ya oficial que me sopla mi tronko Iván Leis: el artista vigués El Puto Coke vuelve al micrófono. Pionero del hip-hop en Galicia, inaugura esta nueva etapa con Nécora, un tema que cuenta con la producción ejecutiva y la participación en el videoclip del exnarcotraficante Laureano Oubiña. Para unos, el capo de los capos; para otros, el cabeza de todos los turcos. Coke se había marchado de Vigo a Madrid y, tras un tiempo como productor de audiovisuales y cantantes emergentes, se trasladó a Ibiza en 2020 por amor; ahora retoma sus orígenes, un rap vigués cien por cien. En cuanto a Oubiña, condenado a pasar 32 años en la cárcel, tras su liberación en 2017 el popular excontrabandista arousano se ha convertido en empresario. Ha publicado el libro de memorias Toda la verdad y puesto en marcha una tienda online de ropa, Lanécora. Amante confeso de la música rap, Oubiña lanza su primera canción como productor ejecutivo de la mano de El Puto Coke. “Nécora” es un adelanto de “Rapeiro”, el próximo disco del artista de Coia, que entró en contacto con Oubiña como filmmaker del arousano para su serie podcast en Youtube Desmontando Fariña.

De Coia y nieto del boucense Santos Reiriz

Coke es de Coia pero debo decir que si su abuelo se despertara del sueño eterno se llevaría las manos a la cabeza entre asombrado y admirado. Era nada menos que el boucense José Santos Reiriz, que fue director del C.P. Rocío, colaborador de FARO, escritor de novela, poesía, historia de Bouzas... muy amigo entre otros muchos del Padre Comesaña y, según creo, con una vena lírica que le llevó a colaborar con el también maestro boucense Hipólito Rivas, fundador de la Asociación de Pedagogía Musical Wuytack. Eso me lo contó hace años el mismo Coke, hijo de Eduardo Céspedes y la exprofesora del Nebrija Rosa Santos, tomando un vino en los bajos de la charcutería Vazey. El otro abuelo, Céspedes, era catalán y se refugió en Francia tras la guerra, hijo a su vez de un jienense, el bisabuelo de Coke, que murió intentando salvar a sus trabajadores en una mina de La Carolina.

Dos miradas al ayer de Vigo

Dos miradas al Vigo de ayer en sendas conferencias. Una, hoy a las 19.30 en el auditorio municipal, es la de Pedro Úbeda, sobre El ayer que se nos fue, con Vigo como protagonista de sus años mozos. Otra, el próximo jueves en el Instituto de Estudos Vigueses (Cánovas del Castillo, 2), sobre O Vigo que viron o franceses de Jorge Lamas. Ese Vigo de un siglo y medio antes del de Úbeda.