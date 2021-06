Iván Suárez ha sido reelegido presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Vigo (AJE Vigo), que cuenta con algo más de 200 socios. Al frente de la entidad desde 2018, tiene como objetivos dar más visibilidad a la mujer empresaria y expandirse por todo el sur de la provincia de Pontevedra. Este ingeniero técnico en Informática de Gestión que nombrará su ejecutiva en los próximos días. A sus 35 años, Suárez es director financiero de Distribuciones Rivas, una empresa viguesa dedicada a suministros industriales de higiene y limpieza.

–¿Cómo afronta la nueva etapa?

–Con ganas e ilusión, como creo que hay que afrontar todo en la vida. Venimos de vivir una situación histórica por la desgracia que todo ha supuesto y lo que conlleva a nivel económico. Ha habido que innovar pero en la vida hay que saber adaptarse siempre a lo que pasa y aprender a ver los problemas como oportunidades. Representamos a una asociación de emprendedores y emprendedoras y sinceramente creemos que el emprendimiento, en muchos casos, es la solución al problema. Viene un periodo complicado con destrucción de empleo y creemos que el emprendimiento por parte de muchas personas va a ser la solución.

“Habría que haber dado más ayudas a autónomos y pymes que a grandes multinacionales, que tenían más pulmón”

–Pequeñas empresas y autónomos han sido los mas damnificados con las restricciones de la pandemia. ¿Ha habido suficientes ayudas? ¿Cómo está la situación?

–Lo veremos con el tiempo. Es muy complicado hablar y valorar, se trata de una situación extraordinaria. No se si las ayudas han sido suficientes, si no lo han sido o si lo van a ser. Lo que espero y deseo es que lo sean. Lo que si creo es que en el tema de las ayudas habría que haber dado más importancia a los autónomos y a las pymes, que son más del 90% del tejido empresarial, y no haberle dado tanta importancia a multinacionales o macroempresas que tenían más pulmón para haber aportado más de lo que aportaron. Por ahí yo hubiera actuado de otra forma. Espero que al final, aunque es muy complicado, salgamos adelante el mayor número de autónomos y pymes.

–Usted como presidente de AJE defiende dar más peso a la mujer.

–A día de hoy creo que el papel de la mujer trabajadora, empresaria o emprendedora es algo normal, pero desgraciadamente en muchos sitios aún no lo es. Pienso que todo lo que sea colaborar para poner en valor el papel de la mujer es algo importante.

–Extender la asociación a todo el sur de la provincia de Pontevedra es su otro objetivo. ¿Por qué?

–Es algo que veníamos valorando desde hace tiempo. Reitero que el emprender va a ser la solución para muchas personas, muchas familias y muchas situaciones que se van a dar. Como asociación estábamos focalizados en Vigo, pero queremos abordar toda su área de influencia. Hemos aprobado el cambio denominación de la asociación que pasa a llamarse Asociación de Jóvenes Empresarios y Empresarias de Vigo y zona sur de Pontevedra. Como asociación nuestra labor es estar en todos los sitios donde haya un emprendedor que pueda necesitar ayuda y trataremos de potenciar eso.

"En estos momentos el perfil de emprendedor va ser toda persona que tenga una idea y ganas de emprender

–¿Cuál es el perfil del emprendedor?

–No existe un perfil de emprendedor. Se piensa en una persona joven, dinámica, pero mi opinión personal es que deberíamos tener una sociedad en edad universitaria cuya mayoría quisieran ser emprendedores . En estos momentos el perfil de emprendedor va ser toda persona que tenga una idea y ganas de emprender. Es importante que todos los que estamos en ámbitos públicos y privados, en el asociacionismo, aunemos recursos y esfuerzos para que toda idea y proyecto emprendedor pueda salir adelante. Es importante en el momento en que nos encontramos.

–El talón de Aquiles del emprendedor: ¿qué es más difícil, conseguir financiación o hacer frente a la burocracia?

–El reto sería dar con la tecla que diera respuesta a ambas cosas. El tema de la financiación siempre es un aspecto importante y complicado a la vez, tenemos que tratar de intentar que la financiación sea mucho más sencilla para emprender un proyecto, pero hubo tiempos peores, ahora hay posibilidades aunque hay que buscarlas y trabajarlas. El tema de la burocracia por más que se habla parece que es algo imposible de arreglar en este país. Más que como un problema lo veo como un mal endémico. Es inconcebible. No puede ser normal que sea tan latosa, los responsables públicos tienen que abordar y zanjar esta situación.

–La importancia de las nuevas tecnologías ha quedado claro en esta pandemia.

–Las nuevas tecnologías y el mundo digital es algo que ha venido para quedarse y es importantísimo lanzar el mensaje de que la gente tiene que adaptarse. No hay otra. No hay opción, no hay negocio sin nuevas tecnologías. Ahí si que no hay plan B. Seguiremos incidiendo en la importancia de la formación y facilitando cursos en formato ‘píldoras’ en colaboración con organismos públicos como Zona Franca o Igape.

–La pandemia ¿ha frenado el asociacionismo?

–Las aportaciones se suspenden cuando vienen mal dadas a los negocios. Pero me gustaría mandar el mensaje de que hay que colaborar porque aunque los momentos son complicados pero juntos somos más fuertes.