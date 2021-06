Despedida de un curso para olvidar... y sentirse orgullosos

Orgullosos y agotados. Profesores, padres y alumnos se despiden de un curso que arrancó entre el miedo y una enorme incertidumbre pero que finaliza con éxito gracias al esfuerzo conjunto y con unos resultados académicos similares a los de antes de la pandemia. Ayer terminó un año escolar para olvidar, pero también con la satisfacción del trabajo cumplido.

Las dudas y el pesimismo con el que los colegios abrieron sus puertas en septiembre no llegó a materializarse y, más allá de la clausura temporal de clases y unidades, ningún centro se vio obligado a cerrar sus puertas a todo el alumnado.

“Fue delicado pero podemos estar satisfechos. Arrancamos con muchas incógnitas, sobre todo, relacionadas con la Administración y los protocolos, e incluso con miedo y respeto. Pero fueron pasando las jornadas, se pasó mucho frío en invierno y se fueron solventando las dificultades. Los alumnos se portaron fenomenal y aceptaron unas medidas muy estrictas, incluso los más pequeñitos las cumplían con una seriedad absoluta”, aplaude Juan Carlos Abalde, director del CEIP Chans-Bembrive y presidente de la Asociación de Directoras y Directores de Colegios Públicos de Vigo (Adicopuvi).

Ha sido un esfuerzo compartido. La labor de docentes y familias resultó fundamental Juan Carlos Abalde - Asociación de Directoras y Directores de Colegios Públicos de Vigo

“No paramos de recibir felicitaciones y agradecimiento por parte de las madres y padres. Fue un esfuerzo compartido. La labor de profesores y familias fue fundamental. Sin la implicación de todos el curso no hubiese salido adelante”, reconoce Abalde.

Los escolares se encontraron “una escuela muy diferente, rígida y con poco margen para la improvisación”, pero los docentes tiraron de “creatividad” para que los alumnos “tuviesen ganas de venir al cole”. Y ellos respondieron con creces: ”Durante el confinamiento se perdió bastante y hubo que recuperar, pero hicieron un esfuerzo adicional y no hubo retroceso académico”.

En los últimos días, añade el presidente de Adicopuvi, ya se percibía el “cansancio y agotamiento” de alumnos y profesores. Todos ansían “desconectar” en verano y saben que el próximo curso, aunque probablemente se mantengan las mascarillas y los grupos burbuja, siempre será mejor. “Toda flexibilidad en las medidas será bienvenida, pero habrá que seguir teniendo mucha cautela y paciencia porque el virus sigue ahí”, advierte Abalde.

Os pais tivemos unha presión moi grande e os nenos chegaron moi cansados Iria Salvande - Presidenta de Foanpas

“Foi un curso complicado e cunha presión moi grande para as familias, quen máis e quen menos tivo algunha crianza confinada. Ninguén esperaba acabar, pero foi mellor do esperado e os nenos foron os que mellor o llevaron. Pero chegaron moi cansados, xa non aguantaban moito máis”, asegura Iria Salvande, la presidenta de la Federación Olívica de Anpas.

La colaboración con los centros fue buena en general, aunque desde Foanpas echaron en falta “más formación e información” por parte de la Administración y subrayan que la pandemia ha evidenciado que las instalaciones escolares están muy avejentadas. “Fai falla actualizar as aulas e os patios e mellorar a ventilación, entre outras cousas”, demanda Salvande, que también confía en que el próximo curso puedan reanudarse las actividades extraescolares.

Siento orgullo de la profesión y la colaboración de las familias fue impresionante Benito Gil - Director del CEIP García Barbón

En el CEIP García Barbón, cada grupo celebró su propio final de curso en el aula. “Es un día festivo para ellos y un día para sentirse orgulloso de lo que hemos hecho y de la profesión. Hemos acabado con éxito gracias a los alumnos, los profesores, el personal de limpieza y administración y las familias. Todos merecemos unas vacaciones y estoy convencido de que el próximo curso será mejor”, sostiene su director, Benito Gil.

“A principio de curso trabajamos mucho con los alumnos sobre las normativas y nos han dado un lección. Y la colaboración y la responsabilidad de las familias ha sido impresionante. Solo tuvimos un aula cerrada en noviembre. Padres y escuela deben trabajar unidos y esto ha sido un claro ejemplo”, subraya.

El año fue agotador, empezamos con mucha tensión pero se solventó todo Rocío Paramá - Jefa de estudios del Colegio Possumus

“Yo tenía esperanza, pero muchos compañeros eran pesimistas y no confiaban en llegar a diciembre. Empezamos con mucha tensión y un protocolo inflexible pero se solventó todo. También influyó el factor suerte en que no tuviésemos casos y a partir de diciembre todo fue rodado”, celebra Rocío Paramá, jefa de estudios del Colegio Possumus.

“Fue un año agotador para todos, alumnos y profesores hicimos un gran esfuerzo. Los docentes tuvieron guardias extra, adelantaban sus horas de llegada para organizar las entradas, salían más tarde... Y los padres también fueron muy colaboradores. Son unas vacaciones merecidas para todos”, reconoce.

El colegio despidió ayer el curso más complejo de su historia con un festival on line al que se conectaron todos los cursos desde sus aulas y, por la tarde, celebró la graduación presencial de los alumnos de 6º en el Centro Cívico de Teis: “Estamos encantados. Los niños están con una ilusión tremenda y el próximo año no será normal, pero casi”.

La delegada de la Xunta felicita a los alumnos por su esfuerzo

La delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, participó ayer en los actos de clausura del CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro y agradeció a los alumnos de todos los centros de la ciudad el esfuerzo realizado durante un curso tan complejo. “Fuisteis todo un ejemplo para todos nosotros”, reconoció.

Fernández-Tapias también felicitó a los equipos directivos de los colegios y a los profesores por el trabajo realizado, así como a las familias. “Gracias al esfuerzo conjunto fuimos capaces de alcanzar la máxima normalidad dentro de esta excepcionalidad que supone la pandemia”, aplaudió.

Respecto al próximo curso, la delegada territorial recordó que la Consellería de Educación trabaja en un protocolo de transición para avanzar hacia la normalidad.