La Sección Quinta de la Audiencia Provincia, con sede en Vigo, ha vuelto a denegar, por segunda vez, la libertad provisional al expresidente del Colegio de Enfermería y a su familia más de tres meses después de su ingreso por supuestos delitos de blanqueo de capitales, administración desleal y falsedad documental.

Los magistrados sostienen que al quedar todavía pendientes varias declaraciones en esta fase inicial de la instrucción, la salida de prisión de Carlos Fernández, su mujer Carmen Gayoso y su hija Estefanía podría suponer un “riesgo de obstrucción a la justicia”, por lo que mantiene esta medida privativa de libertad.

No comparte tampoco la Sala los dos motivos planteados por la defensa de los investigados en el recurso; ni la vulneración del derecho a la no autoincriminación ni la ausencia de indicios, pese que todavía no se ha emitido el informe de los administradores que rigen ahora el Colegio.

Frente a la fase inicial en la que se encuentra esta causa penal, en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo ya se ha señalado fecha para la vista por las supuestas irregularidades en las últimas elecciones colegiales de 2018; y que sentarán en el banquillo a Fernández, en la que será su primera salida de prisión desde marzo.