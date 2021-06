El patronato de la Fundación Penzol ha nombrado a Xosé Manuel Soutullo nuevo director de la entidad después de que su ya predecesor, Francisco Domínguez Martínez, comunicase su voluntad de dejar el puesto después de once años al frente. Domínguez no obstante no se desvinculará de la fundación, pues seguirá formando parte del patronato. La entidad ha agradecido la tarea realizada durante tanto tiempo por Francisco Domínguez.

Soutullo, el nuevo director, tiene una amplia trayectoria en la editorial Galaxia, organización a la que lleva vinculado unas cuatro décadas, organizando eventos como exposiciones y actividades culturales relacionadas con el sector editorial. El patronato de la fundación aprobó el pasado jueves su nombramiento.