Con 55.000 personas citadas para recibir la vacuna frente al COVID, el Ifevi bate la próxima semana un nuevo récord. El grueso de los convocados son integrantes de la generación del baby boom, entre los que las ausencias a la primera llamada se mueve entre el 15 y el 20%.

Así, la próxima semana se ha citado a 30.400 personas de entre 40 y 49 años para la primera dosis. Desde el miércoles 9 de junio se ha llamado a otras 44.700, según los datos que facilitó el Sergas en semanas anteriores. Este es el grupo etario más numeroso, con alrededor de cien mil residentes en l área –el 17,6% del total–.

Las otras 24.600 personas convocadas la próxima semana corresponden a segundas dosis de otros grupos de edad y repescas.

El gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente Prieto, indicó ayer que más de un tercio de la población del área tiene ya la pauta completa de la vacunación. En concreto, son 184.155 personas –unas 10.000 con la monodosis de Janssen–, que representan al 37,5% de la población de la comarca.

Además, otras 97.115 personas tienen una dosis. Con lo que los que han recibido al menos un pinchazo ya alcanzan el 57,3% del total, según los datos que facilitó ayer el gerente en una entrevista en Radio Vigo.

Dentro de dos semanas, la vacunación en el Ifevi coincidirá con la celebración del Salón del Automóvil, que se celebra del 30 de junio al 4 de julio. Puente Prieto espera que no haya “mucha interferencia” y avanzó que se cambiará el circuito de acceso ya que el actual recorrido atraviesa el pabellón que ocuparán los vehículos en exposición. Además, ha solicitado a Saúde Pública si la llegada de dosis lo permite, que se refuerce la vacunación los días antes y los posteriores.

La incidencia en el área viguesa sigue bajando y se próxima a niveles de “nueva normalidad”. Ayer estaba solo cinco puntos por encima, con 30 nuevos diagnósticos por cien mil habitantes a 14 días. Y la evolución de la última semana aún ha sido mejor. El jueves solo se detectó tres nuevos contagios y, junto a las 23 altas concedidas, la cifra de casos activos de COVID bajó hasta los 244.

La que se mantiene estancada es la cifra de pacientes que requieren atención hospitalaria. Son nueve y dos de ellos permanecen en unidades de cuidados intensivos.

A nivel municipal, la ciudad registró ayer una bajada de cuatro puntos en la incidencia, con 37 nuevos diagnósticos de COVID por cada cien mil habitantes a 14 días.

Son nueve los municipios que no han localizado ningún caso en dos semanas: Arbo, Crecente, Covelo, As Neves, Fornelos de Montes, Mondariz, Mondariz Balneario, Oia y O Rosal. Y otros cuatro en los que no se ha detectado ningún contagio en los últimos siete días: Baiona, Moaña, Mos y Porriño.