En tiempos de pandemia, una nueva confusión: ¿se podrán hacer hogueras en la noche de San Juan, la más corta del año? El alcalde de Vigo, Abel Caballero, encendió la llama del debate ayer a la mañana. Aseguró con rotundidad que no: “Nos vemos en la obligación de atender la decisión de la autoridad sanitaria, que es la Xunta de Galicia, por lo que no podremos autorizar ninguna hoguera de San Juan en la ciudad”. Horas después, fuentes de la Consellería de Sanidade aclaraban que sí: “La Xunta no prohíbe las hogueras que organicen particulares o una agrupación, pero sí las que organicen los concellos. Solo deben cumplir las normas antiCOVID –usar mascarilla y mantener la distancia– y pedir los permisos que exige la autoridad municipal”.

En respuesta a la Fegamp (Federación Galega de Municipios e Provincias), Sanidade señala que la celebración de hogueras en espacios públicos “no se podría realizar” atendiendo a la orden del 28 de mayo de 2021. “Para la celebración de hogueras en espacios privados, podría haber como máximo 15 personas”, detalla la autoridad sanitaria.