La espera para los centros de salud lleva a contratar cada vez más seguros de pago

No todos los sectores se han visto golpeados económicamente a causa de la pandemia. La sanidad privada, por ejemplo, ha conseguido sacar tajada de la situación. Ya no solo por la gran cantidad de pruebas PCR que siguen realizando en sus laboratorios, especialmente de personas que no están todavía vacunadas contra el COVID y que necesitan una prueba negativa para poder viajar al extranjero, ya que hay países que exigen este procedimiento. Sino también por el gran volumen de pólizas que se están suscribiendo en los últimos meses para tener acceso a una sanidad de pago.