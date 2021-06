El Berbés estrena color

Nunca pudimos conocer esta foto emblemática del Vigo de finales del siglo XIX o principios del siglo pasado más que en blanco y negro, porque no había llegado aún el color a las cámaras. Por vez primera, el arte del redondelano asentado en Vigo Marcos M. Puhinger dota de los colores que él, hijo de marineros y conocedor de los matices ambientales portuarios, cree animaban la vida de este espacio primigenio de Vigo. La idea fue intentar recrear con bolígrafos BIC de colores sobre papel Fabriano ecológico el Berbés de aquel tiempo, barrio marinero, uno de los primeros enclaves del poblamiento de Vigo. Puhinger tardó en hacerlo casi dos meses y 260 horas de trabajo y es casi imposible que volváis a verlo porque va a una colección privada.

Cunha y Maril, de parto feliz

A mi izquierda tengo sobre la mesa Escolma Aberta, una lujosa edición de la editorial Elvira en la que, con la voz de Alberto Cunha, se une música, poesía y pintura para cantar diez poemas señeros en la historia de Galicia. A mi derecha, el vinilo 15.11.18 recién salido al mercado editado por Jabalina Música del vigués de adopción Marco Maril (ex Apenino y Dar Ful Ful), diez temas también que delatan su alta sensibilidad creativa e interpretativa y que, como en el trabajo de Cunha, incluye cupón de descarga digital. Marco me lo entregó hace unos días, bajando a todo correr de un coche, y yo le di un abrazo felicitatorio porque había asistido admirado al nacimiento mes a mes en Youtube y otros soportes de todas sus canciones e incluso publicado el porqué de cada una en esta sección explicado por su autor con la mediación de Iria Vázquez, cuya voz se suma al cello de Macarena Montesinos. Cunha me entregó ceremoniosamente en el bar Princesa su Escolma Aberta, la edición más espléndida de la discografía gallega que recuerdo, digna de estos poemas de Ferreiro, Rosalía, Curros, Lorca, Conde, Cunqueiro... con ilustraciones de R. Trigo. En cuanto a 15.11.18, es un homenaje al vinilo tan exquisita en sus temas que a lo mejor vuelvo a comprar un plato para oírlo. Ambos, dos grandes trabajos que enseñorean el último Vigo musical.

Un libro de Mateo Reverter

El vigués Mateo Reverter Estévez me pidió que hiciera el prólogo de este libro suyo autoeditado que ya está en la calle, tengo en mis manos sin hallarle el título por ningún lado y cuya lectura te sorprende porque dudas si responde al género biográfico o es que el autor se sirve de un “alter ego” acuciado por periódicos trastornos. Sea lo que sea, seguro que es un libro con la salud mental en el eje de su narrativa.

Y otro de Manuel Ruibal

Mi amigo Manuel Estévez me trae Poesías, cuentos y aforismos, del pintor pontevedrés Manuel Ruibal. Un libro hermoso de fondo y forma con 283 páginas con texto de vivencias internas y experiencias sensibles e intelectuales del camino. De ellos dice el autor haberlos publicado con mucho rubor, incluyendo los 390 aforismos que son perlas de reflexión o sabiduría que se destilan a lo largo de la vida.