¿Se podrán hacer hogueras en San Juan?

El regidor aseguró con rotundidad que no: “Nos vemos en la obligación de atender la decisión de la autoridad sanitaria, que es la Xunta de Galicia, por lo que no podremos autorizar ninguna hoguera de San Juan en la ciudad”. Horas después, ya de tarde, fuentes de la Consellería de Sanidade aclaraban que sí: “La Xunta no prohíbe las hogueras que organicen particulares o una agrupación, sí las que organicen los concellos. Solo deben cumplir las normas antiCOVID –mascarilla y distancia interpersonal– y pedir los permisos que exige la autoridad municipal”.

A menos de una semana para la noche más corta del año, gobierno local y gallego se contradicen. En todo caso, Caballero cree que la situación sanitaria de Vigo permite la realización de las hogueras el próximo miércoles.

La Xunta deja claro que “no hay un protocolo” concreto al respecto. “Sanidade solo pide que se cumplan las normas, tanto en fincas particulares como en otros lugares”.