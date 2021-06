Las feministas instan un seguimiento “real y objetivo” de la violencia machista en Vigo

Decepción y seguimiento real

“Nos sentimos decepcionadas. Las mujeres nos trasladan su malestar por el funcionamiento del Juzgado de Violencia y también de los de Familia. Creo que las denuncias no aumentan porque las víctimas no ven resultados positivo para denunciar. Pero los jueces actúan en función de las peticiones y los informes de la Fiscalía y del Imelga. Creo que la solución pasa porque el Poder Judicial realice un seguimiento real y objetivo de la situación. Nos sorprende que el presidente del Tribunal Superior de Xustiza nos diga que está contento y que los juzgados funcionan bien, cuando lo cierto es que se presentan muchos recursos ante la Audiencia Provincial, y eso que muchas mujeres no tienen dinero para recurrir”.

No se investiga suficiente

Uno de los problemas, según letrados expertos en este tipo de casos judiciales, es que se solicita mucha prueba y en el caso del maltrato psicológico resulta muy complicado de demostrar: “Las mujeres sufren una nueva revictimización. Especialmente con el elevado número de sobreseimientos. No se investiga lo suficiente”.

Excesivas conformidades

A Rede de Mulleres cuestiona las condenas cruzadas: “La misma pena para víctima y maltratador porque ella trató de defenderse, pese a que la situación no es igualitaria”. También lamentan el excesivo número de conformidades que se alcanzan, que impiden ir más allá y conocer la realidad de la víctima: “El agresor admite su delito, pero solo en el caso puntual del que se le acusa, así que se pierden datos porque igual la mujer sufre esas amenazas o agresiones desde hace años pero se limitan a un hecho concreto”.

Más protección a los menores

Especial preocupación merece para el colectivo feminista la protección de los menores: “Se adoptan pocas medidas de protección de los menores, ninguna urgente y rápida, y se demoran aún más en los procesos en vía Civil. Creemos que en caso de maltrato los jueces deben dictar la protección del menor de forma automática y suspender las visitas. No se puede presuponer que un maltratador es un buen padre. Habrá que verlo con detenimiento”.