Compás, 35 y cambio

Nada menos que 35 años suma ya la viguesa Academia Compás desde su nacimiento en esta ciudad! Nos dicen que se renueva al calor del regreso de María Pérez de finalizar su grado en Extremadura y su máster en Madrid en la especialidad de piano y con su intención de iniciar sus proyectos musicales. En plena pandemia decide aventurarse cogiendo esta Academia Compás para darle un giro y convertirla así en un espacio creativo abierto donde compartir no solo enseñanzas sino actividades artísticas variadas. Así lo hace ya atrayendo a alumnos de todos los géneros y creando, entre otros, proyectos como “Sesións 92º”, sesiones grabadas en directo de artistas emergentes gallegos donde se pueden ver trabajos musicales, entrevistas y exposiciones… En la foto, de izquierda a derecha: María Pérez (la joven emprendedora); al piano y al micro, las alumnas Martina y Tamara, y el actor Iván López, maestro de canto en la escuela. Suerte.

Una comida con Edu “Grillo”

Recogimos ante su casa de la calle Pateiro al músico Eduardo Cruz “Grillo”. Conducía el coche el licenciado Lorenzo Morales, expresidente de la asociación de Representantes de Comercio, del que ahora me entero de que su tendencia a arreglar desaguisados, desfacer entuertos y coser descosidos le viene de Dios, de cuando estuvo en un seminario franciscano allá por su infancia. Venía también mi colega Luis Piñero y encontramos a un Eduardo un tanto apagado, pero muy querido y mimado por su mujer brasileira Rosa. Le llevamos a comer cerca, al de Marta y Sito, o sea a A Cova do Feixón, ahí en Bembrive, y la verdad: no nos comió nada, con lo ricos que estaban los codillos. Solo empezó a motivarse cuando le hablamos de la música de los años sesenta, en la que tanto participó. Y es que Eduardo Cruzz (podéis preguntarle a Fernando Ferreira que es el que más sabe), fue hasta que se retiró hace poco el músico de más larga trayectoria en activo de Vigo. ¿Dónde no tocó? En los cabarets Fontoria, Brasil o Riomar de nuestros padres, en el Telmo’s, en las Cabañas, en las Siete Torres, en todos los bailes de Vigo y muchos de Galicia, en los centros de emigración gallegos en Suiza, con su grupo Los Bicos y otros que montó en la movida ye-ye de los sesenta, en bodas, bautizos como dúo, trío o solo.

¡Al mercadillo de los Villar!

Mi querida Marta Villar, que me diseñó la arquitectura efímera de esta casa donde vivo con mucho gusto, está de cambio vital y ha organizado ante su chalé de Lousada 1ª, en Borreiros, un mercadillo familiar para este sábado y domingo, de 11 a 21. Le llama Garage Villar y si dice que el mercadillo es familiar imaginaos: significa que le ayudan sus tropecientos hermanos y cuñados, unos como Javier con su colección de cosas raras, Margarita con sus plantas, Coral y Paquita con no se sabe qué… El caso es que este fin de semana tenéis allí una media fiesta y un mercadillo (Marta tiene en venta hasta la casa porque tiene ganas de cambio) en que podréis hallar artesanía, antigüedades, coleccionismo, vintage, lámparas, equipo de estudio… sin que falte música y a lo mejor, bocatas.

Aviso a Dios y a su Caballero

¡Oh Señor y Dios mío, bendice a este alcalde salvífico para que su mediación pueda influir en que acabe cuanto antes el coñazo de obras de la Puerta del Sol, con que nos levantamos y vivimos cada día los vecinos entre martillos, perforadoras, dragas, dragalinas, mototraillas, compactadoras, excavadoras y la madre que parió a los instrumentos todos! Amén.