El concejal del grupo municipal del PP, Jesús Marco González, reclama a Abel Caballero que refuerce el servicio de Policía Local, con más agentes y, especialmente el de atestados, con una única patrulla, frente a las tres que había antes de que fuese alcalde. “Esta mañana un accidente múltiple colapsó la avenida Arquitecto Palacios y las calles adyacentes, en las que cientos de conductores se quedaron atrapados. Esto sucedió porque la única patrulla de atestados que hay, se encontraba atendiendo otro accidente en Beiramar. Además el furgón tiene numerosas averías debido a su antigüedad y, en ocasiones, no pueden utilizarlo”, denunció Marco.

El grupo municipal del PP ha reclamado, al alcalde, en múltiples ocasiones que reforzase la plantilla de la Policía Local, ya que para Abel Caballero la seguridad no es una prioridad. “Es inconcebible que, en una ciudad como Vigo, sólo haya una patrulla de atestados, cuando antes de que fuese alcalde había tres. A Abel Caballero, la Policía Local no le interesa, no le interesa tampoco la seguridad, pero los principales perjudicados son los ciudadanos y, por ejemplo, los centenares de conductores atrapados, esta mañana, en Arquitecto Palacios”, relató.