Se derrumbó con el confinamiento, repuntó tímidamente con la primera desescalada, fluctuó a causa de los cierres perimetrales y ahora, con el fin del estado de alarma, el avance de la campaña de vacunación y la caída de los contagios, coge fuelle de nuevo. Aunque se creó como una forma clara y didáctica de medir el tráfico, la Intensidad Media Diaria (IMD) ha servido a lo largo de los últimos meses para seguir la evolución de la propia pandemia. A mayor virulencia y restricciones, menor movilidad. Menos contagios y cierres, más activación de la economía y, en consecuencia, movimientos. La huella del COVID se apreció en el asfalto prácticamente desde el minuto cero. A finales de abril de 2020, por ejemplo, Audasa registraba ya un desplome del 78% en la AP-9. Uno de los puntos en los que esa sangría se sintió de forma intensa fue en el puente de Rande.

Tras fluctuaciones ligadas al COVID la AP-9 encara ahora el verano con cifras que muestran una recuperación de tráfico si se comparan con 2020, pero que no logran remontarse aún a niveles prepandemia. Los últimos balances de la concesionaria muestran que la primera semana de mayo el IMD del viaducto se quedó en 53.900 vehículos y la segunda en unos 53.300. A finales de mes rozaba ya en días puntuales los 60.000.

Los datos siguen alejados en cualquier caso de la media de mayo de 2019. Entonces el cómputo global del mes arrojó un IMD de 60.400 vehículos. Si se compara la segunda semana del mismo mes de 2021 se aprecia aún un 12% menos de tráfico. Desde Audasa confirman que a día de hoy el escenario es similar: el volumen de tráfico se mantiene un 9% por debajo al de antes de la crisis. Algo parecido ocurre en el acceso de Teis.

Evolución similar muestra el aeropuerto de Vigo. Los últimos datos publicados por Aena revelan que en mayo registró 36.031 viajeros, lo que mantiene la tendencia positiva que acumula desde febrero. Son, por ejemplo, 9.600 más que en abril. Si se compara con 2020 el aumento es elevado, pero sigue marcado una caída del 59,6% cuando se contrastan con los de 2019. En Lavacolla el descenso con respecto a hace dos años es del 72,9% y en Alvedro del 68,2%. El volumen de mercancías se elevó a 72.471 kg, un 112% más que en 2019, gracias en buena medida al tráfico generado por la crisis de componentes en la automoción. En el acumulado del año el retroceso en pasaje es del 70,6%.

Air Nostrum y Ryanair

Ayer el alcalde, Abel Caballero, mantuvo una reunión con la directora de Peinador, Ana Molés. “Empezamos a considerar la reactivación de líneas desde el Concello a través de subvenciones”, apuntó el regidor tras la cita. Según precisó, en días mantendrá una videconferencia con responsables de la sede central de Ryanair y ya “valora de qué forma recuperar el tráfico” con Air Nostrum. Caballero también avanzó que hablará con Iberia y Air Europa para “estudiar conjuntamente cómo vemos la recuperación de las líneas y frecuencias habituales de antes de la pandemia”.

Renfe activa el nuevo Alvia con Madrid por el “bypass” de Conxo





Vigo estrenó ayer servicio con Madrid, una nueva conexión directa Alvia con cuatro peculiaridades que la diferencian de la que ya operaba antes. Primero, su estación de referencia: los trenes llegan y parten de Urzáiz, no de Guixar. Segundo, su trayecto: en vez de viajar por la Línea del Miño para llegar a Ourense, sube en dirección Santiago y se desvía allí por el bypass de Conxo para conectar con el moderno corredor A Coruña-Ourense. Tercero, su tiempo: el nuevo Alvia tarda cinco horas y 10 minutos en llegar a Chamartín, media hora menos que el servicio por el Miño. Cuarto, y la razón principal del ahorro: la supresión de paradas intermedias; el tren solo se detiene en Pontevedra, Ourense y Zamora. Ayer el alcalde, Abel Caballero, insistía en que el recorrido por el bypass de Conxo es el “más eficiente” y que no exige un transbordo en Compostela. Hoy se reunirá en Madrid con el presidente de Renfe, al que propondrá que circulen al menos dos trenes diarios con la capital. En caso de que la demanda lo justifique, planteará también que se añada un tercer servicio con parada en Vilagarcía de Arousa. “Tardaríamos cinco minutos más. Queremos hacer ese gesto con Vilagarcía”, explicó. Para el primer edil la alternativa del bypass de Conxo es en cualquier caso una solución “provisional” –reivindicó– mientras no se construya la variante por Cerdedo. “Ya la tenemos concedida y está haciéndose el estudio hidrogeológico”, garantizó. Desde el sindicato CGT se insiste en la necesidad de que el nuevo servicio Alvia de Urzáiz se detenga en Vilagarcía. “Lo consideramos importante tanto desde el punto de vista turístico, como de la movilidad de la población”, argumenta el sindicato, que lamenta que en una respuesta por escrito la operadora haya asegurado que no se plantea que el nuevo Alvia pare en la urbe arousana. Según los datos que maneja CGT, ayer usaron el primer tren Alvia 100 pasajeros, la mitad subidos en Vigo.