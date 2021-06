Os traemos hoy un imagen con música de fondo. Es el grupo de música tradicional Ecos de Marinetea, nacido en la asocición del mismo nombre de antiguos marinos que han cumplido su servicio militar en la desaparecida Escuela de Transmisiones y Electrónica de la Armada (E.T.E.A.) Ahí veis a Charo, Marisa, Asun, Carlos, Penelas y C. Pérez, prestos a la musical faena tras dos años de actuaciones en pasacalles, seráns y actos del mismo colectivo.

Amat-Rivas en Espacio Beny

Aunque se precisa cita previa llamando a Beny Fernández (670909560), aquel magnífico corredor y empresario después, está abierto ese Espacio Beny que él tutela, ahí en la calle Dr. Cadaval, 27 con buena exposición. Y es que, el viernes tuvimos una magnífica comida allí preparada por Jaime López “Capitán” , presentes periodistas como Pilar Guridi, exdirectora de Comunicación de General Motors, o Alberto Barciela, empresarios destacados como Serafín Ocaña o José María López Orozco, artistas como Francisco Pazos o Darío Basso, el secretario de la Fundación Laxeiro, Carlos García-Suárez... No era para menos. Se festejaba la inauguración de una muestra que daba la bienvenida con su última obra pictórica al catalán Antoni Amat, una figura en la escena artística internacional con una visión única e individual hacia el arte abstracto, y a fe que su obra proporcionaba al entrar sensaciones indescriptibles por su color y textura, pero también el magnetismo de su dibujo. El otro pie de esta exposición, también allí presente con Amat, no precisa presentación porque era el escultor Silverio Rivas, que llevó allí una serie de piezas exquisitas de medio y pequeño tamaño, volúmenes articulados muy sugerentes en juegos de curvas y ángulos que adoptan diferentes morfologías. Merece aplauso tal muestra.

Sindo Álvarez, que se fue

A todos aquellos que vivisteis aquella histórica primera movida musical de Vigo, allá por los 60, os cuento que falleció Sindo Álvarez, bajista de los Greps y los Temples. Un personaje entrañable del pop-rock vigués de los sesenta. Me cuenta Fernando Ferreira, que escribió Crónicas de un Vigo ye-ye, una biblia de 500 páginas sobre esa etapa, que no sabía si Sindo era el mejor bajista de esa década viguesa, pero que a él lo tenía prendado su estilo y su aptitud en el escenario con los Gregs y Temples. Por eso cuando los Stags, el grupo de Ferreira, perdió a su bajista José “Liñas” en 1989, poco antes del festival de Castrelos Chupando 60, no dudaron en llamarlo como sustituto. Inolvidable Sindo.

En memoria de Moscoso

Y de música es también el homenaje que se le prestó hace unos días a Xerardo Moscoso, aquel también inolvidable cantante de Voces Ceibes fallecido en México, donde destacó en el mundo teatral. Su amigo, el médico vigués Miguel Mora, que hizo la única biografía de Moscoso, califica como emocionante ese acto en su memoria celebrado en Poio, en un lugar precioso. Se plantaron dos árboles en su honor y se descubrió una placa con un poema de Neira Vilas, ante colegas suyos como el cantante Xoán Rubia.