La Universidad despide a sus “héroes”

La novena promoción de Ciencias del Mar protagoniza, repartida en dos turnos y con un protocolo específico, la primera graduación presencial post-COVID en el campus vigués

En ambas sesiones, los alumnos estuvieron acompañados por el decano de la facultad, Miguel Ángel Nombela, sus dos madrinas, las profesoras Marisa Castro y Nuria Pedrol, y la vicerrectora de Investigación, Belén Rubio, que también es docente en el centro. Accedieron al salón de actos en último lugar y en sus butacas les esperaba su diploma, en un sobre de plástico desinfectado, y la insignia institucional.

La ceremonia, más sencilla y corta de lo habitual, no perdió emotividad después de cuatro años de esfuerzos y un duro confinamiento. “Se lo contaréis a los nietos”, bromeaba Nuria Pedrol.

“Lo habéis conseguido en una pandemia; podéis superar cualquier cosa”

“Sois unos héroes. Habéis conseguido un grado universitario en medio de una pandemia. El listón de la exigencia lo tenéis muy alto y podéis superar cualquier cosa”, aplaudió la docente, quien animó a sus alumnos a disfrutar de un verano “analógico”. Y también tuvo palabras para su compañera de tarea, que se jubila este año y a la que definió como “ejemplo de entrega”.

“É un momento memorable porque me elixides e pola xubilación. Que mellor regalo que os alumnos me queiran”, agradeció emocionada Castro, que aconsejó a los recién graduados la actualización continua y luchar por valores como la autoestima, la solidaridad y la generosidad.

Graduaciones 2021: varios pases, pocos invitados, sin pinchos y retransmitidas por internet Leer más

“Se sodes persoas críticas, non dogmáticas, non haberá pandemia nin crise que vos poida vencer. Loitando sempre se chega a onde un quere. Non poñades nunca no voso diccionario a palabra imposible”, les exhortó Castro, que finalizó su intervención con un sentido “Botareivos moito de menos”.

La nueva hornada de oceanógrafos de la UVigo está llamada a seguir explorando la riqueza y el inmenso potencial de los océanos gracias a la “sólida formación” recibida. “Estáis capacitados. Creed en vosotros mismos, no renunciéis a nada ni os vengáis abajo. Vuestros éxitos serán nuestros éxitos”, les animó el decano, además de destacar la “magnífica oportunidad profesional” que tienen ante sí estos titulados en un momento en que las grandes empresas apuestan por el Crecimiento Azul y la exploración oceánica.

Nombela también felicitó a los mejores expedientes del curso 2019/20, que fueron reconocidos en la sesión de la mañana: “Sois un ejemplo para vuestros compañeros”.

Por su parte, Belén Rubio, que acudió en representación del rector, ahondó en que las Ciencias del Mar son “una carrera de futuro” y agradeció a los padres la elección de la UVigo, “la mejor universidad” para cursarla. Recordó así mismo su “excelencia investigadora” en este ámbito y se mostró convencida de que el complejo de la ETEA será una realidad en breve.

“La ceremonia fue muy entrañable. Es un cambio de etapa y emociona verlos crecer” Elena Martínez con su hermano David y sus padres, Mercedes y ángel

Elena Martínez fue la encargada de pronunciar el discurso en nombre de toda su promoción, que aspira a “cambiar el mundo a través de la ciencia que estudia los océanos”. “Hoy somos más fuertes, más seguros de nosotros mismos y del camino a seguir”, añadió convencida.

En el día en el que ella y sus compañeros inician “una nueva navegación”, agradeció la labor de sus profesores por haberles enseñado a “manejar el timón”. “Intentaremos mantenerlo firme”, prometió.

Elena estuvo acompañada por sus padres y su hermano, llegados desde Ourense para disfrutar de una jornada inolvidable. “Es un cambio de etapa y emociona verlos crecer y cumplir sus objetivos. La ceremonia fue muy entrañable y los profesores me parecieron muy cálidos y con una gran profesionalidad”, destacaba su madre, Mercedes. Tampoco podía ocultar el orgullo su padre, Ángel, al que el discurso le pareció “muy bonito y reflexionado”.

“Queríamos estar con ella sí o sí; a pesar de todas las medidas ha sido un acto muy bonito” Paloma López y sus padres, Araceli y Francisco

“Queríamos estar con ella sí o sí. A pesar de todas las medidas ha sido un acto muy bonito”, comentaban Araceli y Francisco, los padres de Paloma López, natural de Boiro. “Ya llevamos tres graduaciones en la familia, ésta es la última y no podíamos quedarnos sin ella”, comentaba entre risas la madre.

Tras la ceremonia, a los flamantes graduados les esperaba una cena, eso sí, separados por mesas y con límite de horario: “Algo es algo, es un día importante y queríamos celebrarlo”.