Bahía ultima su apertura para la semana que viene tras reactivarse el Inffinit, Ciudad de Vigo y Plaza | Ipanema anuncia su regreso para finales de mes | El sector espera lograr el 75% de ocupación en julio y 90% en agosto

Tras un año de pasos adelante y atrás, con una campaña de Navidad a medio gas y otra de Semana Santa que directamente pasó de puntillas, sin apenas alegrías, marcado por las restricciones, los aforos, horarios y cierres perimetrales, el sector hotelero de Vigo mira el verano con esperanza. Eso y optimismo, uno fundado –apuntan desde el colectivo– a la vista de las llamadas que reciben de clientes interesados en alojarse en Vigo en agosto, el mes fuerte de la campaña.

“Ya hay más reservas que el año pasado por estas fechas” Jaime Pereira - Presidente de la Asociación de Hoteles de Vigo (Ahosvi).

Según comparte, el sector confía en alcanzar una ocupación media cercana al 90 o incluso 95% las tres primera semanas de agosto y del 70-75% en julio, porcentaje que podría subir diez puntos los fines de semana.

El turismo rural espera un buen verano Leer más

Más allá de las previsiones e incluso de las reservas, hay una tendencia que ya deja ver las buenas expectativas del sector: las reaperturas. Los principales hoteles de Vigo han vuelto a abrir sus puertas o están a punto de hacerlo. A lo largo de las últimas semanas se reactivaron el Inffinit, el Ciudad de Vigo y el Plaza. Y en breve, en cuestión de días, lo hará el Bahía. Su responsable, César Sánchez-Ballesteros, explica que el hotel retomará su labor el martes 15. Si la demanda lo permite, no descarta hacerlo antes, incluso. La reapertura completará el servicio que el alojamiento ha mantenido a lo largo de los últimos meses, período durante el que siguió comercializando las plazas de sus apartamentos turísticos.

Otro de los negocios que no tardarán en abrir es el OCA Ipanema. Su contestador automático informa a los clientes que volverá a prestar servicio a partir del 20 de junio. Un mensaje similar se incluye en su perfil de Booking, donde ya permite reservar cuarto a partir del 21. En la misma web ofrecen plazas el AC Palacio Universal, Eurostars Mar de Vigo, B&B, NH, Nagari, Zenit, Coia, Los Escudos, Los Galeones, etc. Al listado podría sumarse en no mucho el nuevo hotel construido por Ceetrus en la esquina de Vázquez Varela con Urzáiz. Como avanzó FARO, la multinacional tiene ya un acuerdo con una operadora. El que sí ya ha abierto es el Maroa.

Vigo suma un nuevo hotel: Ceetrus cierra un operador para Vázquez Varela Leer más

“Las perspectivas son bastante halagüeñas” Jaime Pereira - Presidente de la Asociación de Hoteles de Vigo (Ahosvi).

Cómo se concreten al final dependerá, eso sí, de varios factores, algunos ajenos incluso a la pandemia o a la evolución de la campaña de vacunación. Serán decisivos, por ejemplo, la meteorología y la política tarifaria. El responsable de Ahosvi pone el acento en esa última clave: los precios, y urge “cautela”.

El motivo es que el verano no solo llegará con esperanzas; aterrizará también con dudas, como el comportamiento del turismo extranjero. Si a causa de la pandemia y las políticas anti-COVID aplicadas por terceros países, el flujo de clientes internacionales se ve resentido, los hoteles de otros puntos de España –Mediterráneo, por ejemplo– podrían buscar clientela en los “caladeros” nacionales de los que suelen nutrirse los negocios de Galicia.

Sánchez-Ballesteros espera que en lo que a ocupaciones se refiere, agosto pueda dejar niveles prepandemia. El verano pasado el sector registró una marca de 25.600 viajeros, por debajo de los 49.200 del 2019; pero que mejoró, con todo, el panorama que llegó a temerse durante lo peor de la crisis.

La tercera ola cuelga el cartel de "Se vende" en los hoteles de lujo Leer más

Este año los alojamientos esperan que la recuperación parta sobre todo del mercado nacional, el español, con turistas de proximidad que se desplazan en coche. De momento tanto desde la federación provincial (Feprohos) como la propia asociación local (Ahosvi) reconocen que las reservas de extranjeros están siendo prácticamente testimoniales. “Hay solo alguna cosa aislada”, corrobora Pereira.