Fumar en las playas de Vigo: ¿está o no prohibido?

Vuelve el calor, las playas de Vigo se llenan y el debate regresa a la arena. ¿Se puede fumar en las playas de la ciudad olívica? ¿Me pueden multar por ello? Según algunos bañistas, no. Según algunos fumadores, sí. Según otros, depende. Todos podrían tener razón y no tenerla al mismo tiempo. Pero lo peor es que a veces los "malos humos" de algunas personas -y no solo los del tabaco- acaban en discusión sobre la arena entre los bañistas. Los agentes de la Policía Local lo saben bien. Pasó el año pasado y sigue ocurriendo ahora. Pero, ¿qué dice realmente la ordenanza al respecto? ¿me sancionarán si fumo en la arena?