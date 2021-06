Resuelta la gran mayoría de las incidencias, casi el 96% de los convocados de 60 o más años ha acudido a su cita con la vacuna frente al COVID. De ahí que hayan llamado la atención las mayores reticencias que se está encontrando el Sergas en Vigo con la franja de edad de entre 50 y 59 años. Según datos aún iniciales, la directora de Enfermería del Área Sanitaria de Vigo, Pilar Reza, estima que el rechazo puede alcanzar en torno a un 10% de esta población.

En esta franja de edad, la asistencia ha llegado a bajar hasta el 74% algún día. Concentraron una parte importante de la citación el domingo para evitar el horario laboral y lograron que subiera “algo más”, hasta el 82%. En el cómputo de total de este grupo hubo entre un 19 y un 20% de ausencias. “Es mucho, para nosotros es mucho porque a las personas de esta edad no le debería ser difícil. Es verdad que muchos trabajan, pero seguro que las empresas les conceden el tiempo para ir a vacunarse”, aclara Reza.

A esa quinta parte de los convocados que no acudieron se les llama luego para saber si tuvieron algún problema con la cita y quieren otra o para tratar de convencerlos de que se inmunicen. Lo consiguen con un 40%. De ahí se deriva el porcentaje estimado de que más de una décima parte de los convocados entre 50 y 59 años rehúsa vacunarse. Continúan las repescas, tras las que confían que esta tasa baje.

¿Por qué esta mayor reticencia en este colectivo? “Es posible que sea porque son personas más jóvenes, se sienten fuertes, piensan que la enfermedad les va a afectar menos y, creo que, muchas veces, por la incomodidad por motivos de trabajo”, considera Reza y añade que notan cómo al autónomo le cuesta más. “Tengo una peluquería, tengo una tienda, no puedo cerrarla...”, les cuentan.

También se han encontrado con personas que recibieron la primera dosis de AstraZeneca y, ante la elección para la segunda, optaron por no acudir. Aún no tienen el porcentaje, pero “son muy pocas”. Los que apuestan por repetir con el preparado de Oxford superan el 90%.

Mayores de 80 años

En cuanto a los mayores de 80 años, en el listado del Sergas ya no queda ninguna persona sin pauta completa. Pero, aunque ya muy poquitas, las incidencias siguen apareciendo: gente que no pudieron recibirla porque estaba enferma usuarios de mutuas con las que el cruce de datos con el Sergas fue algo más complicado... También están viendo cómo gente que lo rechazó en un primer momento se está animando ahora. Reza insiste que aquellos que tengan alguna incidencia se pongan en contacto con el 881.00.20.21. “No es inmediata la resolución del problema, pero se resuelve”, asegura.

Esta semana están convocadas 38.500 personas solo en el Ifevi –en los centros de salud se concentran flecos pendientes una vez a la semana y en el Cunqueiro también se atienden repescas–. La mayoría, 22.500, son personas de entre 40 y 49 años, con las que empezarán el miércoles. En este tramo de edad ya prevén encontrar embarazadas. Esperan recibir pronto la instrucción de Saúde Pública para saber cómo actuar. El Ministerio de Sanidad propone que se vacunen y el Sergas prevé llamarlas.

Ante la posibilidad de que llegue más volumen de vacunas, Reza explica que el dispositivo actual del Ifevi tiene capacidad para pinchar en un día a 15.000 personas. El máximo al que se ha llegado es de 10.600. Si fuera necesario, se podría replicar en un segundo pabellón para alcanzar las 30.000, pero habría que valorar si lo podrían asumir los accesos.

La directora de Enfermería pide “por favor” a lo convocados que respeten el horario de citación, con un rango de dos horas “para un mejor funcionamiento y por respeto a los demás”.

Surgen 21 positivos en un cribado al que acudieron 605 vigueses de 6.840 convocados

Los cribados poblacionales aleatorios con cita previa a vigueses no tienen éxito. La participación cada vez es más baja. A lo largo de la semana pasada, el Servicio Galego de Saúde citó a 6.840 usuarios de centros de salud del centro de la ciudad en los autoCOVID. No fueron más que el 8,9%. Y entre esos 605 que sí se presentaron, surgieron 21 positivos. Un porcentaje de positividad del 3,5%, que es alto, sobre todo, si se tiene en cuenta que, en teoría, son personas asintomáticas sin sospecha tampoco por contacto. La tasa de positividad en el conjunto del área en los últimos 7 días, incluidos sintomáticos sospechosos y contactos, es menor al 2%.

Contrasta, sin embargo, con el cribado realizado en El Corte Inglés a 687 personas y en el que no se detectó ningún positivo. En la Dirección de Área Sanitaria de Vigo, que aún tiene que analizar en detalle los resultados del primer cribado, no se muestran especialmente preocupados, ya que la situación epidemiológica muestra una clara tendencia a la baja en la comarca. Explican que estos 21 positivos no supusieron ningún incremento importante en la incidencia porque se repartieron a lo largo de toda la semana.

La incidencia a 14 días bajó ayer hasta los 60 nuevos diagnósticos de coronavirus por cien mil habitantes, la mitad que hace dos semanas. La ciudad está algo por encima –en 72– y Mos también mejora, pero aún se sitúa en 298. En la última jornada notificada, solo se detectaron siete nuevos casos en el área, pero se hicieron 383 pruebas PCR, la cifra más baja del año. Con 47 altas, el número de pacientes en fase activa de la infección cae a 448, el nivel más bajo desde mediados de octubre.