Hace una década, cuando la posibilidad de que una pandemia activase dos estados de alarma en menos un año sonaba a ciencia ficción y el comercio online estaba muy lejos aún del bocado que hoy se lleva de la tarta de las ventas, cruzarse con una furgoneta en Vigo era bastante más improbable que ahora. En 2011 la DGT contabilizaba cerca de 7.600, no demasiadas si se comparan con los 11.600 camiones y 149.100 turismos. Hoy son ya unas cuantas más: 8.900, según los últimos datos de Tráfico, lo que revela un repunte de alrededor del 20% en la última década.

Detrás del bum de matriculaciones –reconoce el sector del transporte– está el alza de la venta online, con grandes plataformas como Amazon, Ebay o AliExpress a la cabeza, y los servicio de reparto a domicilio; un crecimiento sostenido desde hace años y que se ha visto reforzado en los últimos meses debido al confinamiento y los cierres perimetrales. A modo de ejemplo, en abril de 2020 la DGT anotaba 8.669 furgonetas en Vigo, lo que revela que a lo largo del último año el parque local ganó una cada dos días. Durante el anterior –de 2019 a 2020–, previo al COVID, la proporción fue ligeramente más baja.

El aumento de furgonetas no se puede achacar en cualquier caso a la pandemia. Desde hace tiempo los técnicos de la Dirección General Tráfico anotan incrementos anuales en el censo, que no ha parado de crecer desde 2013. Ramón Alonso, presidente de la asociación provincial de transportistas (Asetranspo), concuerda en que la clave es el aumento del comercio online y toda la logística de reparto que lleva aparejada. No coincide, sin embargo, con la otra idea que se desprende de las tablas de la DGT: un descenso sostenido en el número de camiones. “Hay bajas de empresas, pero no del parque”, anota tras recordar que el engranaje del comercio online se apoya en los vehículos capaces de trasladar gran cantidad de género.

SIMÓN ESPINOSA | Pincha en en la imagen para ampliar

En abril Tráfico registraba en Vigo 7.800 camiones de hasta 3.500 kilos y otros 1.600 que superaban ese peso. En total: 9.400. El dato es ligeramente inferior al del año anterior (9.600) y queda aún más lejos de las 11.600 que se contabilizaban hace justo una década. Aunque no aprecia un descenso en el parque, Alonso sí apunta un doble fenómeno que podría estar interfiriendo en las matriculaciones de camiones: la lista de espera para conseguir un vehículo a causa de la crisis de componentes, que llega a superar un año; y la tendencia a prolongar la vida útil de los vehículos. Otra consecuencia –anota el directivo de Aetranspo– es un alza del mercado de segunda mano.

El aumento de furgonetas no es un fenómeno exclusivo de Vigo. A finales del año pasado, por ejemplo, los datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (Acea) apuntaban ya un alza en la matriculación de vehículos comerciales en el conjunto de la UE. De hecho su repunte impulsaba en septiembre de 2020 el registro de las altas. Otro indicador significativo es el de la siniestralidad. Según datos facilitados por la propia DGT en julio de 2019, en solo seis años los accidentes con furgonetas implicadas se habían disparado un 50% en el conjunto del país: de 7.200 en 2012 habían pasado, en 2018, a cerca de 10.800. Los responsables de Tráfico ya apostillaban entonces que el alza iba parejo a su aumento en las carreteras de España.