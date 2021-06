A esta foto que hoy traemos queremos darle un carácter simbólico: el de que vuelve a poco a poco el encuentro, el abrazo, la alegría de las cuchipandas, aunque por ahora esté limitado el número de comensales. Son un grupo de amigos vigueses que, después de comerse unas sardinas que dicen que estaban de vicio, posan para la foto tras apartar las mascarillas, todos ya vacunados. De izquierda a derecha veis a Pepe, Bicudo, Juanito, Moncho, El Rubio, Carlos, Higinio, Furru, y Emilio. Por cierto que Moncho y Emilio, vecinos de Lavadores, con la pandemia se pusieron a andar, hoy para un lado, mañana para otro y así han recorrido todo Vigo. Dicen ellos que no les queda ni una esquina por visitar de nuestra hermosa ciudad, y que desde abril del 2020 llevan ya 7700 Kms., que es como si fuesen de Vigo-Tanzania a pie.

Qué voces las Graves de Vigo!

No sé que plan tiene mi dilecto amigo y ex profesor Joaquín Carvajal con su Coro Clásico de Vigo, ni mi no menos dilecta amiga Nuria Lorenzo con sus Gli Appasionatti pero si sé que hoy tiene trabajo su homólogo Alberto Abal con el suyo, Voces Graves de Vigo. Y es que a las siete de la tarde unirán sus gargantas en esa parroquia viguesa de la Soledad que pastorea monseñor Alberto Cuevas (a quien alguna vez le pedí que me gestionara unas indulgencias por si acaso pero ni caso) para estrenar una misa compuesta por Sebastián Paz Suárez, compositor gallego residente en Madrid. Sé que los de la coral están ilusionados porque la misa ha sido escrita para coro y órgano en enero de 2021 y está dedicada a la Comunidad Cisterciense de Sobrado dos Monxes, donde esperan poderla interpretarla a principios de verano, junto con los monjes del monasterio. Se trata por tanto de un pre-estreno o ensayo general que contará con acolaboración de la soprano Beatriz Riobó, antes de presentarla en el monasterio de Sobrado.Quienes gustéis delcanto coral y aclesial tenéis ahí una oportunidad, pero sabiendo que el aforo de la iglesia con el covid debe andar por las 125 personas. A Alberto Abal ya le vi como director de la Polifónica de María Auxiliadora, del Obradoiro Vocalk A Vila, de O Piñeiral...

El Teis de Voces polo Litoral

¿Sabéis que hoy se celebra el día del Medio Ambiente y el martes el de los Océanos? ¿Qué más oportuno que hablar del trabajo que, precisamente recordando estas fechas, realizó hace unos días el colectivo Voces Polo Litoral en las playas de Teis? Se necesita tener unos cuantos años para poder valorar en su dimensión el trabajo y la lucha impagable que este grupo viene realizando por Teis y su litoral desde hace muchos años. ¡Meli Álvarez, cuánto chollo en cuántos años! Uno, que les vio nacer y escribió de ellos tantas veces en los tiempos duros, se atrevería a decir que no habría ese litoral sin ellos o, mejor dicho, que no hubiera sido dignificado y recuperado para los vecinos sin su labor. Hace unos días mantuvieron su estado de alerta otra vez con la la limpieza en las playas de A Manquiña, A Fábrica y A Lagoa en colaboración con la Plataforma MARNOBA de la Asociación Vertidos 0. Os daremos una estimulante foto de todos en acción en la playa de A Lagoa, pero por ahora contamos que recogieron plásticos (11 kgs), papel (0,5 kg), vidrio (13 kgs), colillas (498 unidades), otros residuos ( 68 kgs de cuerdas, palos redes), materiales de construcciónpio... ¡Qué buen trabajo en un día!