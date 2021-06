La jueza exonera a la naviera Tours Galicia de la sobreventa de billetes a Cíes

Ni billetes falsos ni simulación de códigos QR, así que no existe un delito doloso de falsedad continuada en documento mercantil ni delito de estafa para favorecer un exceso en el número de pasajeros a las islas Cíes por parte de la naviera Tours Galicia y su responsable. Así de contundente se muestra la jueza de Instrucción 3, Marisol López, en el auto que exonera a la firma y ordena el sobreseimiento de la causa contra ellos.

Cuatro años de investigación

Cuatro años después de que la Xunta denunciara la sobreventa de billetes para viajar a Cíes y que la Fiscalía presentara una querella por presuntos delitos de estafa y falsedad documental contra los responsables de las navieras que realizan los viajes a las islas por dejar a más de 2.000 pasajeros “tirados” al superar el cupo de visitantes diario, la investigación se desinfla. El 20 de agosto de 2017 las fuerzas de seguridad impidieron el desembarco de estos viajeros en el Parque das Illas Atlánticas y obligaron a cuatro barcos a regresar a tierra.

Un solo billete mendaz

La naviera Tours Galicia ha sido exonerada ahora, a propuesta de la Fiscalía, pues según el informe de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, Amtega, únicamente se encontró mendacidad en un billete, por lo que no puede inferirse “un comportamiento doloso encaminado a favorecer un exceso en el número de pasajeros con el fin de enriquecerse”.

Mar de Ons eximida penalmente

Mar de Ons también fue eximida hace unos meses del delito penal, al considerarse que “no aparece debidamente justificada la perpetración del delito” que se le atribuía. Un informe de la Fiscalía indicaba que, de los billetes emitidos por Mar de Ons “no se acredita su mendacidad” y que “no se simularon códigos QR” para dar una apariencia de verdaderos, sino que “se emitieron billetes sin código QR”, por lo tanto, no hubo falsificación. Si bien no cabía el delito penal, sí se consideró que podía ser objeto de sanción por vía administrativa.

Navia pendiente de decisión judicial

De las tres navieras objeto de investigación, Mar de Ons S.L. Tours Rías Baixas S.L y Nabia, en la actualidad solo se sigue la vía penal contra esta última, cuyos representantes han solicitado también el archivo de la causa. La Xunta fijó a las tres compañías multas por valor de 930.000 euros, tras desestimar las alegaciones de los empresarios. La cantidad más grande, más 600.000 euros, recaería en Mar de Ons; mientras que Nabia tendría que abonar en torno a los 200.000 euros. Las navieras recurrieron para intentar anular las multas ante el Contencioso.

No cabe multa contenciosa

La abogada que representa a la naviera Tours Galicia, la penalista Carmen Ventoso Blanco, mostraba ayer su satisfacción por la resolución del Juzgado de Instrucción 3 de Vigo, que viene a darle la razón en sus argumentos y entiende que “si mis representados no excedieron el pasaje, no cabe multa contenciosa”.

Naviera familiar

“La naviera que represento es una empresa familiar que logró con mucho esfuerzo y con subvenciones que el barco y la ruta salieran adelante. No es una naviera potente, sino una empresa pequeña con solo dos viajes a Cíes, uno por la mañana y otro por la tarde. La situación era injusta y hemos demostrado que no se podía exceder el cupo de 227 pasajeros porque el patrón era externo y se jugaba el título. Además no se encontraron tiques falsificados.