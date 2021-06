El área viguesa encara el inicio de verano con la pandemia en niveles de hace nueve meses

La incidencia de la pandemia estuvo estancada en el área durante más de dos semanas, pero su mejora ha cogido ritmo en los diez últimos días, en los que se ha rebajado un 35%. Y cada vez lo hace a más velocidad. Cayó 22 puntos en solo dos jornadas y ayer se situaba en 78 nuevos diagnósticos de COVID por cada cien mil habitantes.

Aún presenta la peor situación de las áreas gallegas, pero ya por poco. La lucense está a 9 puntos, la compostelana, a 10, y la media autonómica a 17. Pero es la que mejora a mayor velocidad. Para comparar esto, los expertos se fijan en la razón de tasas, un parámetro que se obtiene comparando la incidencia de hace una semana con la actual. Si al dividir la primera entre la segunda el valor es mayor que 1, está creciendo. Si es menor, decreciendo. Y cuánto más se aleje de 1, lo hará a mayor velocidad. Pues la pandemia en la viguesa se contrae a 0,72, mientras que en el conjunto de la comunidad lo hace a 0,83. Se expande en la de Lugo (1,05) y en la de Ferrol (1,46).

Y los datos apuntan a que seguirá progresando en esta línea, ya que la incidencia a 7 días, está en 29 nuevos casos por cien mil habitantes.

Con esta buena evolución, los casos activos de COVID en el área también bajaron ayer de 600 personas –está en 574–. Al igual que la incidencia, está en un nivel similar al registrado tanto a finales de este mes de marzo como a mediados de septiembre del año pasado. Pero al inicio de esta primavera los ingresados triplicaban los actuales y, a principios de otoño los hospitales registraban unas cifras más parecidas a las de ahora. Que no iguales, porque el progreso de la vacunación ha reducido mucho el número de contagiados que se agravan y necesitan atención especializada.

La gran diferencia con otoño es que ahora la curva está en claro descenso y, por aquel entonces, estaba empezando a crecer tras un verano en niveles de nueva normalidad. El área estuvo por debajo de 25 nuevos casos por cien mil habitantes en catorce días hasta el 21 de agosto, cuando empezó la subida.

25.107 contagios

Uno de cada 22 habitantes del área ha tenido un diagnóstico COVID en algún momento desde el inicio de la pandemia. Los contagios reales son mayores porque hay casos asintomáticos que pasan desapercibidos y, en primavera de 2020 había menos capacidad diagnóstica. De todos ellos, un total de 24.104 ya se han curado.

La cifra de personas fallecidas con COVID asciende a 437. En los tres últimos meses, gracias al avance de la vacunación, se han reducido los decesos. Se produjeron 42, el 9% del total.

En cuanto a la situación a nivel municipal, la ciudad también sigue mejorando su situación y está en 86 casos por cien mil habitantes en las dos últimas semanas. Su mejor registro desde mediados de marzo.

Seis de los 26 municipios del área no han registrado ningún caso en las dos últimas semanas. Son A Guarda, Oia, A Cañiza, Crecente, Covelo, Mondariz Balneario. Otros cinco no declaran ninguno en los últimos siete días: Tomiño, Tui, Fornelos de Montes, As Neves y Pazos de Borbén.

La situación más preocupante la sigue presentando Mos, aunque su sustancial mejora en los dos últimos días le ha permitido bajar de los 500 casos por cien mil habitantes a 14 días, el umbral a partir del que Sanidade cierra perimetralmente un municipio, baja la verja de su hostelería e impide las reuniones de no convivientes. De hecho, ayer, la Dirección Xeral de Saúde Pública tomó la decisión de rebajar el nivel de restricciones en él. El lunes pasará a las altas, por las que reabrirán las terrazas de cafeterías y restaurantes al 50%, se podrán reencontrar no convivientes y podrán moverse por todo el territorio.

Pacientes covid

14 Hospitalizados

Cuatro están en UCI y diez en planta de los hospitales públicos. Ayer, en Vithas Fátima y en Ribera Povisa solo había dos.

574 Activos El número de pacientes en fase activa bajó ayer en 61, la mayor cifra desde febrero.

437 Fallecidos Las víctimas mortales han bajado con la vacunación, pero en la última semana aún se registraron tres

Vigo, As Neves, Oia, A Guarda y Redondela, los concellos con mayor porcentaje de inmunizados

El Sergas inicia el miércoles en el Ifevi la vacunación de gente de 40 a 49 años

Con una cuarta parte de su población con la pauta de vacunación completa –25,29%–, As Neves es el municipio del área viguesa que puede presumir de tener un mayor porcentaje de su población inmunizada. En el top cinco están también, y por este orden, Oia –23,48% de su población con pauta completa–, A Guarda –22,24%–, la ciudad de Vigo –22,36%– y Redondela –21,87%–.

En concreto, son 67.978 los vigueses que tienen dos pinchazos o la monodosis de Janssen. Otros 60.000 han empezado el proceso con la primera inyección.

La campaña de vacunación continúa la próxima semana con la citación de 38.500 personas en el Ifevi. Son 9.500 menos que la que concluye. La gran novedad es que comienza la vacunación del tramo de edad entre 40 y 49 años. Será a partir del miércoles y se han convocado a 22.500 personas de ese grupo. Los otros 16.000 son primeras dosis de personas de entre 50 y 59 años y segundas de otros colectivos.

En la jornada de ayer, con 8.500 citados, de forma puntual, a media mañana, se produjeron grandes colas, que se prolongaron por el exterior del recinto. Los convocados llegaron a esperar más de una hora en ellas, algo que no es habitual en este dispositivo. Gente que no acudía a su hora –con un margen de 120 minutos– no se le atendió. El Sergas reitera la petición de que los ciudadanos acudan cuando se les indica para que no se produzcan estas aglomeraciones.