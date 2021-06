Peluquerías y tintorerías, en la diana del “tarifazo eléctrico”

La nueva subida de la electricidad, el tercer ascenso consecutivo en lo que va de año, ha sido recibido con desaliento en los pequeños negocios intensivos en consumo eléctrico, que tienen su principal actividad en las denominadas “horas punta”. La factura energética es clave para la rentabilidad de tintorerías, lavanderías o peluquerías. “No podemos adaptar el trabajo a la nueva factura de la luz con horas punta, llano y valle, ni podemos trabajar a tres turnos para venir por la noche a planchar”, expone Erea Ferreiro, que regenta con su tía Merchi una tintorería-lavandería en la calle de Serafín Avendaño.

“No habrá forma de evitar el tarifazo. Llevamos mucho tiempo buscando la mejor alternativa energética porque nuestro consumo es muy alto, pero la energía es un mundo aparte... Miedo tenemos. Pagamos mucho de luz, unos 800 euros cada dos meses, que se quedan en 200 si no hay trabajo”, explica Erea.

“Tenemos dos lavadoras y una secadora y funcionan mañana y tarde, según la demanda. No podemos dejar de pasar por la secadora la ropa que tenemos de gimnasios y peluquerías... Además se trabaja por oleadas. Los edredones y las colchas llegan juntos... Si hay mucho trabajo las máquinas no paran, funcionan todo el día, así que seleccionar horarios es impensable”, resume la empresaria.

Las tintorerías y lavanderías han sufrido también con la pandemia. “Sin bodas, bautizos y comuniones, nos hemos quedado sin miles de euros, y con el teletrabajo tampoco nos traen trajes o abrigos. Menos mal que contamos con un ayuda de la administración”, concluye.

Los salones de belleza temen más el daño que hace el 21% de IVA que el recibo eléctrico

Secadores y planchas de pelo apenas se apagan durante la jornada laboral en las peluquerías. Les preocupa el nuevo recibo de la luz, pero no es el gasto que más temen, les afecta más el 21% de IVA. “Estamos acostumbrados a pagar cantidades importantes en el recibo eléctrico y no habrá forma de evitar los nuevos precios. En nuestro sector nos hace más daño el 21% de IVA. No es el único impuesto al que debemos hacer frente y también tenemos que sumar salarios, compra de productos, alquileres y gastos del local o deducciones del IRPF. Lo que me preocupa de verdad es tener clientela”, expone en su salón la prestigiosa estilista Mara Costas.

En sentido similar se pronuncia Olga, responsable de la peluquería Coos en la travesía Pino. “Cuando llegue el primer recibo con la nueva subida será el momento de valorar si es asumible o no, pero no nos queda otra. En un principio no hemos pensado en cambiar de potencia. Nuestra franja horaria es la que es y no tenemos ninguna otra opción. Estamos ‘acostumbrados’ a trabajar con lo más caro, nuestro gasto eléctrico siempre es muy alto”, indica la estilista.

En su opinión, ya ha pasado el peor momento del sector que estuvo cerrado durante el confinamiento, si bien apunta que tras las primeras avalanchas en los salones que obligaron a reservar casi a un mes vista, en este momento apenas hay comuniones, bodas o bautizos.

Los consumidores que ya tenían discriminación horaria son los más perjudicados por la factura con nuevos tramos horarios . Ocurre en los negocios, pero también en los hogares. Con la plancha industrial, pero también con la doméstica.

Las horas valle, las más económicas, son un 16% más caras que hace una semana

Poner en marcha un electrodoméstico en hora punta en una vivienda con la tarifa regulada costaba de media el pasado martes un 40% más que una semana antes, debido al encarecimiento de la luz y a la entrada en vigor de la nueva factura eléctrica. Según datos de Selectra, empresa especializada en la comparación de tarifas de energía y telecomunicaciones, y siempre para el caso de los hogares acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), el coste de poner cualquier electrodoméstico en horas valle (las más baratas) es un 16% más que hace una semana. Así poner una lavadora costaba 47 céntimos en las horas punta, 28 en las llano y 22 en las valle, incluidos los impuestos. Una semana antes poner la misma lavadora costaba 33 céntimos en hora punta y 19 céntimos en hora valle (no existía la hora llano). En el caso del horno, la subida es del 37,8% en horas punta y del 20% en horas valle. Poner el lavavajillas cuesta un 41,3% más en horas puntas y un 18,75 % más en valle; la secadora un 37,03% y un 13,3%, respectivamente, y el aire acondicionado, un 36 % y un 14%.