Entre sol y niebla

Mirad qué foto consiguió nuestra fotógrafa Alba Villar este domingo en Samil, en la que la gente parece caminar sobre agua, si le ponemos imaginación. En realidad el gentío pasea con el sol sobre la cabeza pero con neblina bajo los pies, y así se consigue este efecto óptico inusual. Lo importante es que ya podemos gozar esas playas que los dioses pusieron al alcance de los vigueses.

¡Felices 90, Pepe Iglesias!

¡Querido Pepe Iglesias! Me entero por azar (el de haberme encontrado con tu hijo Pucho) que has cumplido hace unos días los 90 pero al verte parece que, como quiso Juan Ponce de León en Florida, has descubierto el secreto de la eterna juventud. Felicidades por haber llegado a nonagenario con esa elegancia y ética con la que siempre te vi desde que era un niño, y mientras crecía y te veía aquí y allá en tus distintos destinos del mundo textil. Sé que empezaste a trabajar a los 14, en Vigobazar, quizás de chico de los recados, ahí donde trabajó de empleada la ahora centenaria Dolores Pérez Ruiz ya en la guerra civil, y seguro que conociste a Ismael Chillón, que trabajaba al lado, en Blancazul y luego en Gladys. En Vigobazar fuiste medrando: luego escaparatista, después fuiste apoderado de Cividanes, director comercial de Pressman... todas esas marcas gloriosas del Vigo viejo textil. Tampoco te fue ajeno el fenómeno Galicia Moda en el que colaboraste desde tu empresa. Y es que siempre fuiste un trabajador infatigable que nunca cogió vacaciones y, si las cogía, era para visitar ferias del textil en el mundo. Y ahora sigues con tus propios comercios, esos IvánCross de Camelias y, aunque la marcha de tu esposa te ha dejado abatido, no dejas de ir por ellos, de seguir con 90. ¡Felicidades, campeón!

Teresiano, sí, y de El Vive

Ya he confesado aquí una vez que soy devoto literario de Santa Teresa, cuyo sepulcro visito periódicamente en el Monasterio de la Anunciación de Nuestra Señora de Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes. Bueno, también voy a ese pueblo teresiano porque allí descubrí un restaurante, El Vive, con una comida lujosa en carnes y pescados que prepara Cristian Ojeda, un chaval de 24 años que jamás salió de allí pero tocado por la gracia de la santa en la cocina, que ya dijo ella bien claro que Dios también andaba entre los fogones. Acordaos: El Vive, junto al río. De entrante, unas almejas a la sartén gloriosas y un tartar de atún rojo, gamba roja y caviar de arenque; de plato, un virrey traído de la lonja de Isla Cristina en Huelva. Me salió caro en parte por el vino de California, un Marimard Estate La Masia 2017 de la familia Torres catalana, pero mereció la pena. En Madrid sería doble.

“Koki” anda ahora con Olivia

¿Cómo llevará el poeta y escritor Francisco Álvarez “Koki” eso de vivir en su tierra de origen, A Guarda, hermosa pero pequeña y tranquila, tras pasar su vida entera viviendo en un Nueva York, grande y frenético? Ya en la lejanía neoyorquina fue un animador cultural del gallego y aquí su mente creativa tampoco descansa. Publicados varios libros, me llega ahora, para niños, Olivia e o clarinete máxico, una historia musical que se desarrolla entre Tomiño y A Guarda, protagonizada por una niña de cuatro años.