Dos viguesas al S8

No tenemos el S8 en Vigo pero sí tenemos jóvenes artistas viguesas que van al S8 a mostrar sus películas, en la sección Especial Sinais en Curto, que veis en foto que elegimos de cuando eran niñas (son primas, ahora tienen 25-26) y utilizaron por vez primera una cámara juntas. Una es Marta Valverde (dcha.), artista multidisciplinar que trabaja a caballo entre las artes visuales, la instalación, el live cinema o la escenografía. Podemos ver varias obras y una fantástica entrevista en línea en la web donde conocemos mejor a Marta y lo mucho que tiene que contar su mente efervescente. También podemos ver gratuitamente dos cortos de la viguesa Sol Mussa (izda.), afincada en Londres, que nos cuenta en entrevista como llegó al cine.

¡Audiovisual, atento al S8!

Los ojos del Vigo audiovisual están puestos en A Coruña, donde se celebra el S8. Son 12 años los que lleva el S8 (Mostra de Cinema Periférico) trayendo a Galicia (A Coruña) la crema de la vanguardia y del cine experimental internacional y convirtiéndose en un referente que trasciende fronteras y sitúa a Galicia en el mapa de este cine periférico. Este año dedican el festi al genio Val del Omar ( (1904-1982) con su tríptico elemental de España (entre las que se puede ver nuestro Acariño Galaico) que sirve de punto de partida para un programa excelente, lleno de joyas como la conferencia de Jean Claude Rosseau, o un ciclo formidable de Deborah S.Phillips, películas que se ven en sala de cine en las condiciones que este cine en celuloide proyectado requiere. Pero es que además podemos ver en línea gratis en su web estos días parte de la magnífica programación, como el especial del súper ochero David Domingo o la explosiva artista británico-americana Jodie Mack, o entrevistas buenas a esos autores y a otros gallegos de vanguardia (Eloy Domínguez, Helena Girón o Alberto Gracia).

El reflejo del cine en la ciudad

El efecto que tiene un festival así en una ciudad es grande y los beneficios, no menos. No tenemos en Vigo tal diamante al que miren desde fuera, me dicen por aquí y por allá, desde la música, a las artes escénicas, el cine o el arte contemporáneo, incluso hay quienes afirman en estos medios, aunque a mí me parece visión muy pesimista, “que hay que decir ‘para no reventar de sed’, que Vigo agoniza medio muerta como un territorio devastado y nada nos queda que traiga un aire cosmopolita a esta ciudad”. Yo lo cuento, no lo firmo por exagerado.

Las de Bellas Artes de Vigo

Y por si fuera poco, el S8 ha querido marcar el inicio de una colaboración con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo, servir de escaparate, y dedicar cada año una sección a trabajos experimentales de sus estudiantes. Este año hay entre otras cuatro jovencísimas viguesas ahí (Raquel Álvarez, Marta Gil, Tamara Goberna y Laura Cid), la baionesa Lilí Lago, Valeria Martínez de Boiro y la mallorquina pero de esta Universidad de Vigo Claudia Pineda. Con ellas, un programa rabiosamente fresco titulado “¿Quien soy? Autoetnografías fílmicas de artista”. Hoy comienzan los mejores días del festival, los presenciales, pues desde el viernes han sido virtuales. Entremos en su web https://s8cinema.com/ , démosle al play y a disfrutar hasta el domingo que termina el festival y desaparecen los valiosos contenidos gratuitos.

Y la pasión de la O.V 430

Y del audiovisual saltamos a la música porque, de su más elevada manifestación y con la Oquestra Vigo 430, tenéis oferta el viernes en el Auditorio del Concello a partir de las 20.00 horas, con entrada gratuita y aforo según medidas de seguridad. ¿Os acordáis de la corriente “sturm und drang” precursora del Romanticismoque estudiamos en el Bachillerato? Pues a ella hace referencia el concierto , “Tormenta y Pasión”, con piezas de Herschel,Hoffmeister y Haydn.