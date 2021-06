El grupo municipal del Partido Popular reclama al alcalde, Abel Caballero, que no cobre el impuesto de circulación, y que devuelva el importe a aquellos que ya lo han pagado, al menos hasta que asfalte todas las calles de Vigo porque no se libra ninguna de los baches y socavones. “Circules por donde circules es una vergüenza y, lo que es peor, es un peligro para los conductores. Las calles están llenas de baches, que algunos ya son socavones, y no se ha preocupado por establecer un plan de asfaltado, como le propusimos en enero de este año”, denuncia el portavoz de los populares, Alfonso Marnotes.