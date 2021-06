El nuevo Alvia con Madrid vía Santiago reduce en 30 minutos el viaje porque recorta paradas

Parte de Urzáiz y recurre al “bypass” de Conxo, lo que evita el transbordo en Compostela | Recupera la segunda frecuencia diaria directa perdida con la pandemia | Vigo tarda casi el triple en llegar a Ourense que Compostela

Y con un impacto mucho mayor de lo que pueda aparentar a simple vista. Renfe activó ayer la venta de un nuevo servicio Alvia entre Vigo y Madrid que empezará a operar en cuestión de días, el 14 de junio. Su comercialización supone ya de por sí una noticia positiva para Vigo.

Tras meses con un único trayecto directo de ida y vuelta, la ciudad recupera al fin la segunda frecuencia diaria que había perdido con el COVID, una conexión que –aunque sea como simple ejercicio teórico– permite ir y volver en el día a Madrid. Más allá de enriquecer la parrilla con una mejora que ya avanzó el presidente de Renfe en una entrevista con FARO, el nuevo convoy viene acompañado de un ahorro notable de tiempos: cubrirá la ruta en cinco horas y 10 minutos, 30 menos que los actuales Alvia. En sentido inverso, entre Madrid y Vigo, el ahorro roza los 35 minutos.

El recorte supone la novedad más interesante desde el punto de vista práctico; pero no desde el de la organización de la movilidad en Galicia. Tan llamativo como el ahorro de tiempos es el itinerario que seguirá el nuevo Alvia: partirá de la estación de Urzáiz, no de Guixar, como hasta ahora, y avanzará hacia el norte, vía Santiago, antes de continuar rumbo Ourense. ¿Significa eso que los viajeros de Vigo tendrán que bajarse en la estación de Compostela para enlazar con un segundo tren, como ocurre a día de hoy con los servicios con transbordo de Renfe? No. De hecho, el tren ni siquiera entrará en la terminal compostelana. Viajará por el bypass de Conxo, una infraestructura operativa desde hace años, pero que hasta ahora se había usado principalmente para mercancías. Se evitará así la escala en Santiago contra la que ha cargado con dureza el alcalde, Abel Caballero, quien llegó a tachar la operación de “indigna” para los vigueses por retrotraer a la comarca al “siglo XIX” en materia de tráfico ferroviario.

El nuevo Alvia partirá de Urzáiz a las 8.55 y llegará a Chamartín a las 14.05 h. Operará de lunes a sábado. En sentido inverso, lo hará a diario a las 16.45 para alcanzar Vigo a las 21.55 h. La gran pregunta es: ¿Por qué es más rápido que los Alvia que circulan ya ahora? ¿Cómo, de dónde recorta esa media hora que le permite viajar de Vigo a Madrid en cinco horas y 10 minutos? La respuesta tiene más que ver con las paradas que hace a lo largo del camino –o, mejor dicho, las que deja de hacer–, que con el propio bypass.

Los actuales Alvia con Madrid que recorren la Línea del Miño tardan 92 minutos en circular entre las estaciones de Guixar y Ourense. Antes de llegar a su destino, en la urbe das Burgas, realizan dos paradas, en Redondela y Guillarei. El servicio que se activa en dos semanas vía Santiago cubre la distancia entre la terminal de Urzáiz y Ourense en 85 minutos; eso sí, con menos paradas: solo se detiene Pontevedra. Si la opción del bypass de Compostela únicamente reduce en siete minutos el trayecto a Ourense, ¿de dónde se “arañan” entonces los 23 minutos de ahorro restantes, los que sigue sacando de margen el nuevo Alvia con respecto al actual? Simple: se para mucho menos una vez pasada Galicia. Si los actuales Alvia se detienen media decena de veces antes de llegar a Chamartín –Puebla, A Gudiña, Zamora, Medina y Segovia–, los nuevos lo harán solo en Zamora.

El análisis deja una lectura importante. Con independencia de que la entrada en servicio del AVE entre Madrid y Galicia a finales de 2021 suponga un recorte de tiempos en los viajes a la capital o que el uso de los trenes Avril lo haga de nuevo en el plazo de un año, hasta que no se estrene Cerdedo la capacidad de Vigo para mejorar sus tiempos dentro del territorio gallego es ya muy limitada. Hasta Ourense el Alvia tarda unos 90 minutos por la Línea del Miño y solo siete menos con el bypass de Compostela. La situación es bien distinta en Santiago y A Coruña, que se benefician de la mejora de la infraestructura activada ya en 2010. Los Alvia tardan hasta 34 minutos en viajar de Santiago a la urbe das Burgas, de la que dista unos 80 km en línea recta, más incluso que desde Vigo. Los de A Coruña, a una distancia bastante mayor, tardan 64 minutos.

Vialia, con nombre propio en Vigo

A tres meses de su estreno oficial, el complejo diseñado por Thom Mayne luce con nombre propio en Vía Norte. Los responsables del proyecto han empezado a ensamblar la estructura metálica que coronará su frontal y en la que ya puede leerse parte de su nombre: Vialia. Ayer Adif licitó un contrato para la rehabilitación de dos puentes de la línea ferroviaria Monforte de Lemos-Vigo por unos 666.500 euros. Una de las estructuras se alza sobre el río Avia, en Ribdavia; la otra, cerca de Arealonga, en el tramo Vigo Guixar-Bifurcación Chapela. Las obras servirán para reforzarlos.