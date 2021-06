Los frenos, un quebradero de cabeza aún mayor

Sistema ABS

Concretamente, la modificación más importante hace referencia al sistema ABS, que si bien no es obligatorio en para todos los vehículos, aquellos que cuenten con él debe funcionar correctamente ya que un defecto en su funcionamiento pasa a ser considerado un fallo grave.

Muchos de los usuarios que estaban citados ayer en la estación de Peinador – cuya empresa concesionaria es SyC– eran conscientes de una actualización de la normativa, pero no conocedores de la misma. “Si llego a saber que se volvería más exigente la inspección, hubiese pedido la cita para un día antes”, reconocía la conductora Eva Salgado.

De igual modo, esta viguesa fue confiada la revisión. “En el supuesto de que no la pase, hay un tiempo para solucionarlo. No he solicitado un pre-ITV pero cuento con que todo vaya bien”, explicaba la joven minutos antes de entrar en las diferentes líneas habilitadas en la estación.

Usuarios

Manuel Fernández, por la contra, sí conocía por su taller el nuevo apéndice normativo. “Me avisaron de este particularidad y me he informado, porque no tenía conocimiento del cambio. En mi caso, y en principio, no creo que tenga problema, tampoco creo que suponga muchos más resultados desfavorables”, admitía el conductor.

Por su parte, José Manuel, otro vigués también citado para la ITV, reconoce que estos cambios, o más concretamente, la posibilidad de no pasar la inspección y que su costo sea más elevado, hacen que el ciudadano esté más “concienciado” con la seguridad del vehículo. “Los frenos siempre han sido un problema grave, son lo que generan más problemas. Con estos cambios, estamos todos más concienciados, y asimilamos mejor la importancia de la seguridad del coche”, admitía este varón.

Otros, en cambio, no se mostraban tan satisfechos con la medida que la tildaban únicamente de “recaudatoria”. “Considero que habría que mirar otros aspectos más importantes que no el ABS, solo se busca recaudar”, afirmaba otro varón a la salida de la estación.

Actualización de la normativa

Por su parte, desde SyC, han querido puntualizar que no se trata de un cambio normativo como tal, sino una actualización de la norma, adecuaciones a la misma que se realizan de forma puntual. “Lo relativo al sistema de frenada siempre ha sido un fallo grave; ahora se incide en el sistema ABS, pero deficiencias en los frenos siempre han estado catalogados como graves”, concreta la responsable de la estación de Peinador.

El otro control que pasa de fallo leve a grave es el relativo a daños en los espejos retrovisores que comprometan su fijación al coche, concretamente la posibilidad de que se desprendan por no estar correctamente sujetos a la carrocería.

Otras actualizaciones

Si bien es la más importante, la catalogación de los problemas de funcionamiento del ABS no es el único ajuste con el que se encuentre los conductores que a partir de este pasado 1 de junio acudan a renovar la ITV. En el capítulo relativo a emisiones, que tuvo también hace unos años una importante incidencia. Se amplía o introduce la obligación de realizar a un tipo vehículos híbridos (los de autonomía extendida) una revisión del funcionamiento del motor eléctrico y del de combustión complementario, adaptándose así a la reglamentación europea

A mayores, cambia el tratamiento de los vehículos británicos. El proceso de matriculación de los vehículos de Reino Unido será similar al de cualquier país que no forme parte de la Unión Europea. Además, se abre la puerta a comprobar los datos de permiso de circulación a través del registro general de la DGT, en caso de no ser presentado a la inspección.