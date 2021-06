Una feria en O Calvario acoge la vuelta de las atracciones casi año y medio después

La primera en ponerse en marcha tendrá Vigo como escenario. Concretamente el barrio de O Calvario con la celebración de la tradicional Feria da Alegría; un nombre que refleja a la perfección el sentimiento de los empresarios del sector que ven terminada su agonía.

Atracciones

Alberto Freitas es el dueño de Atracciones Freitas, la firma que desde hoy y hasta el próximo 6 de junio desempolva sus atracciones para el disfrute de los vigueses que se acerquen hasta las inmediaciones de la Iglesia de los Picos, explanada donde se celebra el evento. “Si no me equivoco seremos los primeros en Galicia que montamos atracciones desde febrero de 2020; no podíamos sostenerlo más”, clama.

Para ello deberán guardar la distancia de metro y medio de seguridad en las atracciones. En caso de no poder hacerlo deberán respetar un aforo del 50% en aquellas con asiento y un 30% en las que se está de pie.