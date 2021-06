No poca gente que pasa rauda o pasea por Gran Vía en dirección Traviesas, detiene su paso al ver en el 149, pasado Sirvent, a esta mujer yacente, en posición de descanso y ningún pudor ante las miradas ajenas. Le llaman Charito pero cuando fijan la vista se dan cuenta de que es un maniquí montado ahí en plan perfomance por Rosa Petra y Rubén, relacionada su postura con la materia de que trata su tienda: La Boutique del Descanso. Son decoradores y les encantan estas propuestas aprovechando su jardín. Preguntamos y resulta que Juan y Jose Luis Fernández Vázquez son los emprendedores y propietarios de una cadena de 5 tiendas en Vigo, que llevan Patri, Cris, Ari y por supuesto, Juan y Jose. Empezó su padre con mucho esfuerzo hace más de tres décadas. Juan Fernández Barros, ya fallecido, con un almacén y después con la cadena de tiendas de colchones Vamos a la Cama. Ellos quisieron seguir con su legado, y con el mismo esfuerzo y entusiasmo comenzaron esta andadura de tiendas de equipos de descanso. ¿Qué dirá Charito de todo ello?

Pilar Higuero y los Artisan

En España va ganando terreno y visibilidad una nueva generación de productores con negocios familiares, más formada y viajada que la anterior, que no solo recupera variedades y tradiciones sino que completa el círculo, haciendo vinos de terruño y vendiéndolos sin complejos por el mundo. Son los viticultores que han creado el Artisan Wine Attraction, 15 en un principio, 69 ahora entre los que un viguesa, Pilar Higuero, ha sido uno de sus impulsoras más activas. Yo conocí hace muchos años a Pilar con una exquisita tienda de lencería femenina en el corazón de Vigo, pero ya hace también muchos que se dedica al vino en Lagar de Sabariz, una finca de 30 hectáreas presidida por un pazo en el Concello ourensano de San Amaro. Es probablemente el mejor ejemplo que hay que en Galicia del organismo granja que la biodinámica preconiza como modelo productivo ideal. Allí me llevó hace años el ex corredor de rallies Beni Fernández, y quedé admirado de ella y de su hacienda vitivinícola, Y hoy traigo aquí a esta viguesa porque hace unos días se reunieron allí gran parte de los Artisan Wine Atraction de toda España para testar las condiciones de sus premiados vinos, entre ellos el más emblemático, A Pita Cega, que yo probé. ¿Vienen los orensanos a Vigo? Algún vigués se va a Ourense,...

En el Pallares con Viki

No me olvido de mi última visita al mesón Pallares con el fotógrafo Vitín de las Heras., ahí en la calle Camiño dos Medeiros del Calvario, aunque no me gusta dar dirección para que no se llene aún más. Le debo a Emily Boullosa haberme llevado a ella hace años y soy visitante periódico para degustar los guisos de Viki, la cocinera y ama del lugar, a la que varios le hemos pedido la mano pero se niega porque dice que ya está casada, que con una vez le sobra y además tiene una hija hecha y derecha y un hijo tan grandullón como amable que te recibe al llegar. Nos comimos unos pescaditos y un guiso de conejo bañado en ese blanco que no sé si será de Arbo, pero le va al gaznate como anillo al dedo.

Las postales de Salvador

Estoy viendo las postales y fotografías de la inmensa colección del vigués Salvador Fernández de la Cigoña, sobre los antiguos Vigo y Baiona y, como siempre, me quedo asombrado. Me pregunto si alguna vez ha sido objeto de exposición tan rica memoria de lo que fuimos , que de seguro tendría un éxito absoluto. Ya me contarás, Salva.