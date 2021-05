El auge de las criptomonedas dispara las estafas: “No hay que creer en los milagros”

“No hay que creer en los milagros”. Tomás García Fernández, capitán de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, lanza esta contundente frase a modo de consejo a la ciudadanía para evitar un tipo de estafa que está en auge y que amenaza con ir a más: las relacionadas con las criptomonedas. Aunque para buena parte de la población estas monedas virtuales y todo lo que las rodea todavía es algo así como ciencia ficción, lo cierto es que su uso se encuentra al alza. Y ese es el campo de cultivo perfecto para los ciberdelincuentes. El Instituto Armado ya está detectando un aumento de timos y observa como muchas veces los defraudadores usan como gancho la promesa de una gran rentabilidad imposible de obtener con los productos financieros de toda la vida. De ahí el consejo de este mando policial de no creer en milagros. “Si el beneficio es demasiado alto, desconfía”, previene.

En los últimos meses están saliendo a la luz una sucesión de fraudes masivos y millonarios mediante el uso de esquemas piramidales, supuestamente perpetrados en torno a empresas de inversión y que ya investiga la Audiencia Nacional. Unos casos que dejan patente no solo del atractivo de las criptodivisas para miles de inversores, sino también de como las tramas defraudatorias se están asomando a este campo todavía novedoso, falto de regulación y de gran volatilidad y riesgo debido a las fuertes subidas y bajadas del valor de los activos digitales. Estas monedas no existen de forma física: emplean un cifrado criptográfico para garantizar la titularidad y las transacciones y se almacenan en los llamados monederos (wallet).

¿Cuál es la situación en Vigo y el resto de la provincia? ¿Crecen los timos con bitcoins o con otras criptodivisas habituales como el ethereum? La Guardia Civil confirma que estos delitos “están en auge” por el cada vez mayor uso de este medio de pago. El espectro de personas que optan por estas transacciones es cada vez más amplio: “No hay un perfil concreto, basta con que tengan interés en este mundo y conocimientos mínimos”. Ya hay un gran número de plataformas que permiten acceder a monedas virtuales: “Cada vez hay más gobiernos que las respaldan, más establecimientos que permiten el pago con ellas y su utilización es más patente en el ‘mundo real’; saber mucho [de criptomonedas] es difícil, pero el simple acceso a comprar un bitcoin o cualquier otra a día de hoy es relativamente sencillo”.

El capitán Tomás García explica que se han topado con distintas tipologías de estafas. En primer lugar cita las clásicas, “las de toda la vida”, pero evidentemente trasladadas a las criptodivisas. Y otras más “oscuras” que también han llegado al conocimiento de la Comandancia de Pontevedra, de las que son víctimas personas que recurren al pago con moneda virtual para su actividad delictiva: adquirir armas, contratar sicarios... Por razones obvias, en estos últimos casos los perjudicados no denuncian, pero la Guardia Civil ha tenido constancia de la existencia de casos de estas características.

Volvamos a los timos comunes, al del ciudadano que invierte confiado sus ahorros en bitcoins y pierde su dinero al entrar en escena un ciberdelincuente. ¿Qué particularidades tienen estas pesquisas para la Guardia Civil con respecto a las de los fraudes con dinero físico? “Son más complejas de investigar; a los bancos te puedes dirigir con relativa facilidad, pero en este mundo te encuentras que no hay un banco físico, que no hay una moneda física o que no hay una transferencia de una cuenta a otra, sino un conjunto de letras y números que hacen bastante más difícil seguir el rastro”, explica el mando policial.

Contactar con webs

Y es que contactar policialmente con quien tiene la información sobre estos movimientos virtuales no es fácil. “Una cosa es la respuesta que te da un banco y otra la que recibes de una web o un gestor de distintas direcciones de bitcoin...; aquí no hay nada regulado y a veces te contestan y a veces no, a veces lo hacen en tres días y otras tardan tres meses...”, describe.

Como consejo para evitar estos fraudes, el capitán de la Policía Judicial advierte en primer lugar de que hay que desconfiar de las rentabilidades demasiado elevadas. Y a la hora de crear una cartera para invertir en criptomonedas, se debe operar con plataformas seguras, que acumulen por ejemplo opiniones favorables. Y es fundamental que el ordenador esté “bien protegido”, con un sistema operativo actualizado y un buen antivirus. “Toda seguridad es poca”, concluye.