“Vigo tiene un gran potencial en materia de movilidad sostenible”

“Vigo me ha sorprendido. Me imaginaba que era una ciudad con problemas graves de tráfico”. Es una de las primeras reflexiones que traza Adrián Fernández Carrasco (Madrid, 1987) antes de ser entrevistado por FARO en una de las terrazas de la humanizada Ronda de don Bosco. Es el responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace España. Visitó la urbe olívica por primera vez esta semana para participar en unas jornadas sobre movilidad y espacio público en la era pos-COVID-19 organizadas por la plataforma Vigo Ciclábel.

–En materia de movilidad, ¿qué le parece Vigo?

–Es una ciudad que puede avanzar hacia un modelo más humano y sostenible: tiene un gran potencial en este aspecto, posibilidades de mejorar. Soy optimista.

–¿Cómo se ve desde fuera la ciudad en este campo?

–Todavía no es referencia, pero sí que se habla de ella. A nivel nacional, Vigo ya es un caso de estudio. Hace nada, destacamos que fue la ciudad que más calles peatonalizó durante la primera desescalada, eso la puso en el mapa. Al mismo tiempo, ya no queda ninguna de esas peatonalizaciones.

–El carril bici es una de las apuestas más decididas.

–Las ciudades que han apostado por redes ciclistas seguras y conectadas han logrado captar personas que van en bicicleta, no ciclistas, con perfiles muy diferentes. Es necesaria una política valiente: construir un carril bici bien hecho implica restar espacio al vehículo particular, pero es muy agradecido.

–En unos años, ¿cree que podría ser innecesario usar el coche para moverse por Vigo?

–Para que sea absurdo usar el coche, hay que dar un salto cualitativo. Requiere cambiar el reparto del espacio, ganar zonas para peatones, permitir el uso de la bicicleta, no perder la accesibilidad al transporte público y, al mismo tiempo, que el coche sea el invitado en la ciudad, que tenga que pedir permiso para entrar: reparto, urgencias o garajes. Me fijo en proyectos como el túnel de Porta do Sol y veo todo lo contrario: el coche está debajo de la alfombra, se le invita a entrar.

–¿Cómo se puede conseguir?

–Tiene que haber un enfoque múltiple, no hay una solución única. El primero: hacer innecesario coger el coche con un comercio de proximidad y servicios a los que llegar a pie. Segundo: las alternativas, es decir, potenciar la bici y el transporte público con líneas directas y rápidas. El tercero: cuando haya que coger el coche, que se haga con cabeza, con la opción eléctrica en mente. De todos modos, antes, hay que reducir los desplazamientos y dar alternativas.

–La intermodalidad juega un papel importante.

–Sí, claro. Es importante potenciar la intermodalidad de la bicicleta con el tren y con los barcos que cruzan la ría, y que, en ambos casos, sea gratis meter la bici. Es una forma de fomentar el uso del transporte público.

–¿Cuál es el medio de transporte más sostenible en una ciudad como Vigo?

–No hay nada más sostenible que andar. Muchas veces, se nos olvida. Nos liamos con la movilidad eléctrica, que es muy importante, pero andar es fundamental, es universal. Si haces una ciudad diseñada para que se camine con comodidad, todo lo demás es mucho más fácil, incluido el uso de la bicicleta.

–¿Qué se necesita para impulsar el uso de la bici en Vigo?

–Lo primero es la red ciclista, dar condiciones de confortabilidad a la gente que va en bici. Hablamos del carril bici, pero también del Vigo Vertical. A su vez, el plan director ciclista –que se está elaborando– es fundamental, ya que tenemos que saber qué hace falta para ponernos a construirlo, así como un sistema de alquiler de bicicletas: es un modo de transporte en sí mismo, como pueden ser el autobús o el metro. Lamentablemente, desde algunos organismos, siempre se ha concebido como algo recreativo o lúdico. En Vigo, sería positivo con bicis eléctricas no solo por la gente que no puede comprarla, sino también por quien no tiene dónde guardarla. Puede ser útil salir de casa y coger la bici sin preocuparte de tener que cargar con la bici todo el día. Sería un buen complemento para una ciudad que no dispone de transportes masivo.

–¿Qué opina del Vigo Vertical?

–Es una apuesta necesaria por su carácter universal. Beneficia a las personas que caminan, es decir, todos, y, en especial, a los que más dificultades tienen. Se ha puesto en marcha en ciudades como Barcelona o Bilbao, que destacan en este sentido. Si diseñas para el peatón, tendrás peatones. Si lo haces para el coche, tendrás coches.

–¿En qué ciudad se debe fijar Vigo para dar pasos hacia delante en temas de movilidad sostenible?

–En Vitoria-Gasteiz. No tiene sentido que Vigo se fije o se obsesione con Madrid o Barcelona, ya que son ciudades muy grandes y presentan problemas que, afortunadamente, Vigo no tendrá que sufrir. Y las cuestas no son una excusa cuando hay bicicletas eléctricas.

Patinetes, límites de velocidad y pago de autovías

–¿Qué papel jugarán los patinetes eléctricos?

–Su irrupción ha sido problemática porque las calles estaban en toda Europa destinadas al uso de los automóviles, no ha sido fácil buscarle encaje, provocó conflictos con el peatón, por eso están tan mal vistos. Ha tenido mucho mejor encaje en las ciudades en las que ya tenían integrada la bicicleta en su movilidad cotidiana. Se ha visto en Barcelona, Valencia o Sevilla. En Vigo, no ha pasado, pero tampoco en Madrid, donde son un auténtico quebradero de cabeza. Me parece mal que se caiga en el doble rasero de victimizar al patinete porque causa conflictos de accidentes y atropellos cuando el gran problema en la ciudad se llama automóvil causa más de 1.000 víctimas al año.

–¿Y los coches eléctricos?

–Se han posicionado como la solución a la movilidad por delante de otras opciones que son más accesibles. El coche eléctrico tiene muchas ventajas, apoyamos su implantación desde Greenpeace y la extinción del motor diésel y gasolina en menos de 10 años. Nos llamaron locos cuando lo dijimos, pero España ha puesto en 2040 esa fecha, la Agencia Europea de Energía lo propone para 2035, el diésel. Aceptado esto, el coche eléctrico sigue siendo un coche, hay que comprarlo, aparcarlo, mantenerlo, genera atascos, no todo el mundo puede asumir esos costes, con lo que no puede ser nunca la solución primordial. Si uno ve los Presupuestos Generales del Estado, es lo que se está llevando más peso junto con la construcción de infraestructuras, con lo cual hace falta un cambio en la forma de medir cómo hacemos las inversiones. ¿Por qué se considera subvencionar coches eléctricos como inversión a fututo que genera empleo mientras que dar dotación al transporte publico se ve como un gasto cuando también genera empleo, y bastante?

–¿Los nuevos límites de velocidad son un guiño la movilidad sostenible?

Es una señal de que se está avanzando. Y recordar que la ciudad 30 viene impulsada por los ayuntamientos. Es hacia donde tienen que caminar las urbes para favorecer la convivencia, hace menos necesario el carril bici, solo necesario en las grandes avenidas. Pueden y deben convivir. El cambio normativo es el primer paso, de nada sirve cambiar la ciudad y llenarla de señales de 30 por hora si esas calles siguen siendo muy anchas y los semáforos te hacen ir rápido o no se vigila el correcto cumplimiento de la norma.

–¿Apoya el pago de peajes en autovías?

Es un tema complejo. El pago de la infraestructura viaria en España es una anomalía dentro de Europa, que es lo que se ha justificado. Una queja profunda muy en Galicia es por qué el peaje de la Ap-9 es tan caro mientras que, en otras comunidades, todas las autovías y autopistas son gratis. Esto hay que corregirlo. No puede ser que se llegue a un escenario en el que todas sean gratis y la infraestructura de los puertos se pague con unas tasas a Puertos del Estado, las de los aeropuertos, a Aena, y los trenes pagan cánones a Adif. Las reglas del juego deben ser las mismas para todos si queremos avanzar hacia un modelo que sea equitativo y justo con la financiación del Estado; hay que buscar fórmulas que no penalicen a una población que depende del vehículo privado, como es la de Galicia, que es dispersa, pero que corrijan esos desequilibrios. En un modelo de pago por uso como el que se está debatiendo, probablemente, habrá muchas personas en Galicia que pagarán menos.