“No habrá tren a Bouzas: rompe la ciudad y afectaría a 100.000 personas”

Asegura que la senda de crecimiento y avance de la ciudad es “imparable”, que el “modelo Vigo” es copiado y envidiado por media España y que seguirá siendo alcalde mientras el cuerpo aguante, “que será mucho tiempo”. Abel Caballero hace repaso de los dos primeros años de su cuarto mandato, marcado como es lógico por la crisis social y económica del COVID, con una larga lista de nuevos proyectos bajo el brazo, muchas esperanzas puestas en los fondos europeos y en la que ya es la “mejor Navidad del mundo”, y mano tendida a quienes apoyen a Vigo, incluida la Xunta.

–Resuma estos dos años en una frase.

–Dos años marcados por el COVID en los que Vigo ha seguido avanzando sin parar.

–Póngase nota, del 0 al 10.

–No me la pongo. Si me la pusiera, un 10.

–¿Exagera la OCU? ¿Es Vigo la ciudad con la mejor calidad de vida de España?

–No exagera. La OCU hace justicia a lo que está pasando: somos la mejor ciudad de España. Es un dato que se refleja en el eco que tiene Vigo en todo el país. Todo el mundo quiere copiar el modelo Vigo. Es algo excepcional. Nos llegan referencias desde Londres, Nueva York, París… Esta semana, por ejemplo, presentamos las cintas anti-COVID de Samil y fue noticia nacional. Salimos en todos los medios de comunicación de España.

–¿Cómo se imagina Vigo dentro de 20 años?

–Primero, conmigo de alcalde [risas]. Esta parte es broma, como es natural. Pero creo que Vigo entró en una senda de crecimiento y avance imparable. Aquel Vigo lento, triste y gris de hace quince años es ahora un Vigo muy dinámico, que ocupa todos los espacios y lidera proyectos. Y durante un tiempo esto será irreversible. De todos modos, sigue habiendo grandes lagunas y todavía la Xunta no atiende a Vigo como se merece. Todo lo contrario con el Gobierno de Pedro Sánchez.

–O sea, que algún día se jubilará.

–Me presentaré a las elecciones de 2023 y confío en lograr un buen resultado. Y me presentaré a las siguientes. A partir de ahí, Dios dirá . Todavía hay que seguir impulsando esta ciudad. Por la calle me dicen muy a menudo: “Usted no piense en jubilarse, ¡ni se le ocurra!”. Mi vocación es seguir mientras el cuerpo aguante, que será un tiempo largo.

–¿A quién le gustaría ver de alcalde o alcaldesa cuanto no esté?

–Si lo dijese cometería un grave error. No sé si estaré dentro de 20 años, pero el día que deje la Alcaldía me gustaría que quien gobierne comparta esta forma de ver Vigo, de vivir y sentir la ciudad. No voy a dar nombres. Los nombres los tiene que poner el o la que lo pretenda. Los sucesores no se designan, emergen.

–¿Qué grandes proyectos verán la luz en estos próximos dos años?

–¡Menuda lista! Primero, una tanda entera de nuevos ascensores y rampas, que incluye el Ascensor Halo y la continuación de las rampas de Gran Vía hasta Praza de España. El ascensor de la antigua plaza de la estación, el de la calle Talud, las rampas de Teis, el ascensor de Travesía a Aragón… Segundo, el túnel de Porta do Sol: la plaza acabada y el túnel si no finalizado, casi. Tercero, la grada de Marcador en Balaídos. Otros avances serán la senda verde, la biblioteca de Teis, la humanización de viales en rural, nuevos pabellones... La potabilizadora, que es fundamental para la ciudad, y confío que los proyectos industriales que optan a fondos europeos y que estamos liderando nosotros. Y otro proyecto vital: el verano de 2022 unos 3.000 niños y niñas de Vigo se irán a estudiar inglés a Inglaterra. La lista es muy larga… ¡Ah, y Vialia inaugurada!

–Vigo tiene un problema con los accesos: AP-9, VG-20, Avda. de Madrid. Parten la ciudad. ¿Hay solución?

–La Avda. de Madrid ya está acordada con el Ministerio. Solo queda estudiar cuándo se hará, que será cuando no haya muchas obras para no colapsar la ciudad. El encaje será simplemente de conveniencia para el tráfico. Podríamos empezar dentro de un año. La autopista… Hay que cubrir una parte importante, que formará parte del nuevo desarrollo urbano de Vigo. Pero a mayores necesitamos un nuevo acceso a Vigo. Recuerde que aquí había un proyecto, con los gobiernos de Zapatero y Touriño, de una autovía alternativa a la AP-9 entre Vigo y Pontevedra. Pues es hora de recuperarlo. Lo estamos estudiando con el Ministerio de Transportes, para ver por dónde se haría ese nuevo acceso a la ciudad y otro al Puerto.

–Ese vial al Puerto, ¿es el que se anunció durante una visita de Vázquez Torrón a Vigo o es nuevo?

–Es la entrada a la que me refería. Tenemos que ver por dónde y de qué forma se podría ejecutar, porque no quiero que afecte en absoluto a las viviendas. Pero lo cierto es que la autopista está al borde de la saturación y vamos a solucionar ese problema.

–¿Y la VG-20?

–Ahí habrá dos fases. La primera, que es una actuación municipal, es la pasarela entre Navia y Coia, con una plaza del estilo de Praza Elíptica, al aire libre pero bajo cota. Con una insonorización nueva que estoy tratando con Transportes. Después, a medio plazo porque es una obra de recorrido, hay que deprimir la VG-20 a la entrada en Vigo. Pero no es fácil porque una parte es la unión de Citroën con el Puerto. Con todo, es un proyecto que también dejaré resuelto.

–Barrio do Cura está a punto, ¿La Panificadora?

–Barrio do Cura está aprobado. La Xunta lo retrasa unos días, porque le cuesta decirle “sí” a Vigo, pero es una realidad imparable. La Panificadora también está desbloqueada, estamos redactando el convenio con Zona Franca; el proyecto de expropiación está hecho. Este mandado iniciaremos las obras.

–Sigue sin convocar el concurso de ideas para Praza do Rei y la unión con las faldas de O Castro.

–Lo convocaremos de inmediato. E incluirá un ascensor panorámico hasta la azotea del Ayuntamiento. Para disfrute de los ciudadanos. Pero esa obra será para el siguiente mandato.

–¿La transformación de Beiramar? El Puerto sostiene con planos que la mayoría de las edificaciones y naves abandonadas no son concesiones portuarias.

–Es imposible edificar en el estado en el que el Puerto tiene el frente marítimo. La Autoridad Portuaria tiene aquello abandonado y ahora cree que con un carril bici lava la cara. No lo hace. Pese a todo, conseguimos que una parte importante de Jacinto Benavente se esté recuperando para la ciudad. Donde había escombros, suciedad y miseria, ahora hay un gran ámbito social y cultural, el más importante de la ciudad. Pero el Puerto tiene que cambiar todo su enfoque hacia la zona de Beiramar.

–La ampliación del túnel. ¿Ahora sí? Ese proyecto va y viene como el Guadiana.

–Siempre lo he planteado, pero como con la Xunta no hay nada que hacer… Antes lo sacaban siempre que había elecciones; ahora, ni eso.

–El Puerto se opone. Argumenta que pone en peligro la actividad de la primera lonja de Europa.

–Al contrario. Gran parte del tráfico portuario ya pasa por túneles. ¿O por dónde van los camiones con los contenedores? Será mucho más rápido. Y el día que eso se lleve a la entrada de la VG-20 en Bouzas, desaparecerán los camiones del frente. ¿Y la superficie? Peatonal, tiene que ser un vergel.

–Hablando de Puerto y oposición: no más rellenos. ¿O hay excepciones?

–Ni una. Y estoy en contra del pequeño relleno que están haciendo frente al Mar de Vigo. Se lo dije a la ministra de Transición Ecológica. Es intolerable que metan allí un relleno para aparcar camiones. Se acabó: el mar no se toca. Nada más encima del agua.

–¿Cuál es la solución a la falta de suelo portuario? Algo sabrá, fue presidente en Praza da Estrela antes de ser alcalde.

–Muchas empresas que ahora ocupan suelo portuario podrían estar perfectamente a 5 kilómetros, en la entrada de Vigo. Su actividad no precisa el mar cerca. Hay que recuperar esos espacios. Nosotros lo estamos haciendo con Adif delante de García Barbón. Los espacios portuarios no son para industrias, son para carga y descarga de mercancías. El Puerto debe reordenar toda su superficie. Sé que es lento, que requiere tiempo... A medida que vayan venciendo las concesiones hay que ir llevándolas a otro lado.

"No descarto un concierto de 10.000 personas ya este verano en Castrelos, en ello estamos!

–¿El tren a Bouzas?

–Es una bobada. Dramático. Se para porque estoy aquí. Si no, lo llevarían. ¿Para qué quieren el tren en Bouzas?

–Puerto, Xunta y empresarios esgrimen que Vigo será el único gran puerto sin conexión ferroviaria en su terminal Ro-Ro.

–En la terminal Ro-Ro, si los coches van en camión, ¿qué sentido tiene el tren? Citroën no quiere el tren.

–No dice eso, al menos públicamente.

–Sí, sí, públicamente, a mí, y estando en el Puerto. Citroën no quiere el tren. No le hace falta. El camión es más versátil, no ocupa espacio.

–¿No quiere el tren ni por túnel?

–¿Por dónde? Estamos en una ciudad. Es un disparate. La ciudad no le da importancia porque sabe que no se va a hacer. Le afectaría a unas 100.000 personas, rompería Vigo. Y ¿para qué? ¿Importar coches, hacerle la competencia a Citroën?

–Coches, componentes y cualquier tipo de mercancía.

–No, no… ¿Montamos un tren para llevar componentes a Porriño? Los trenes son para ir a Madrid, a Barcelona, no para eso. Por cierto, el Ministerio se opone también. ¿Qué sucede? Es política pro-coruña: como en A Coruña tienen que hacer la vía de un tren, Feijóo dice que en Vigo defiende hacer otra. Quieren justificar una inversión inmensa en un puerto en A Coruña que por respeto no voy a valorar, pero que todos en Vigo sabemos para qué vale.

–Sin salir de la línea portuaria, ¿es Barreras la mayor crisis industrial a la que se enfrenta la ciudad?

–Y la Xunta, pero no habla de Barreras. Hablaba con los mexicanos. Ahora está callada. Quien está trabajando por resolverla es el Gobierno de España. Pero ojo, las ayudas tienen que ser para salvar el astillero.

–Este mandato iba a ser el de la creación de suelo industrial. ¿Qué hay en marcha?

–Todo. En el nuevo PXOM aparece todo. Aprovecharemos todo el suelo industrial que se pueda. Solo pongo una condición: que no afecte a viviendas.

–¿Cuál de los cuatro proyectos que optan a fondos europeos y capitanean Zona Franca y Concello ve más maduro, con más opciones de convertirse en realidad?

–El que despertó una enorme atención es la fábrica de chips fotónicos. Le enviamos el proyecto al ministro Pedro Duque. La planta de hidrógeno también va bien. Y el proyecto del coche conectado en colaboración con Cellnex. En la fábrica de baterías tenemos un problema muy serio: la Xunta está proponiendo una ubicación en el norte de Galicia.

–¿Dónde?

–En la zona de Lugo. El Ministerio de Industria me lo dijo. En vez de en la Plisan, quieren llevársela para Lugo. Quiero que la ciudad lo sepa. Competir así es complicado.

“Ryanair ha visto la expectativa de vuelos de Navidad y quiere estar”

–Del amor al odio, y vuelta al amor ¿con Ryanair?

–A Ryanair le hice una propuesta hace dos años y ellos me contestaron con una contrapropuesta inadmisible. Y el tiempo me ha dado la razón. Habríamos pagado millones de euros por tener los aviones en la pista. Si Ryanair quiere ahora el proyecto que le ofrecí entonces, estoy dispuesto a firmarlo. Han visto que Vigo tiene una expectativa de vuelos de Navidad muy buena y quieren estar. Estamos hablando también con Air Nostrum, Iberia, Air Europa… Hay una buena expectativa de crecimiento del aeropuerto.

–Cuatro años después de la última gran sequía seguimos sin una solución definitiva a los problemas futuros de abastecimiento de agua y de potabilización.

–La solución definitiva es a largo plazo. Lo que quiero es orientar el abastecimiento de agua a medio plazo. Si hay sequía cómo resolvemos el problema. Se está acabando el estudio y nos dirán la mejor alternativa. ¿Un trasvase, un embalse nuevo? Soy escéptico con el trasvase desde el Miño, porque el agua es de muy baja calidad; viene de pasar por todas las depuradoras. La Xunta es favorable porque así se quita el problema de encima. Paralelamente, hay que hacer una nueva potabilizadora. Garantizará la calidad del agua durante 50 años y aprovechar mejor el recurso. Le enviamos el proyecto a la Xunta y ya teníamos que estar con la obra, pero nos lo está frenando.

–El Celta ya tiene un pie fuera de Vigo, ¿le preocupa?

–De eso no voy a hablar.

–¿Qué va a hacer con A Madroa?

–La tiene el Celta.

“El Celta sigue ocupando todas las instalaciones municipales”

–¿Y cuándo no esté?

–Pero está, como también está en Barreiro. Sigue ocupando todas las instalaciones municipales y estoy contento de que sea así.

–¿Es posible una reconciliación con la directiva del club? ¿De qué depende?

–Ese tema hoy no toca.

–Las fechas las carga el diablo pero, ¿cuándo veremos Balaídos totalmente reformado?

–Ahora estamos con la reforma de Marcador: 15 millones de euros. De forma paralela haremos el proyecto de Gol y el aparcamiento subterráneo. Ya estamos hablando con Zona Franca. La obra de Marcador son 18 meses de ejecución, y la de Gol, a continuación, entre 18 y 24.

–Las pistas de atletismo…

–Seguirán en Balaídos y haremos un módulo cubierto. Ya di instrucciones al concejal para hacerlo justo frente a la grada. Me presentará un proyecto y lo vamos a arrancar antes de las elecciones.

–La Xunta le pide celeridad en la elaboración del nuevo PXOM.

–Yo le pido celeridad a la Xunta en el Barrio do Cura, el agua… Del plan nos encargamos nosotros. Haremos la aprobación inicial en verano.

–El plan contempla ahora una zona verde en la actual estación de autobuses. ¿Tiene encaje el proyecto de un centro intergeneracional que promueve Política Social?

–Eso lo decide el Ayuntamiento y será una zona verde con parques infantiles, zonas deportivas, área de mayores… Una zona de ocio, no queremos un edificio ahí.

–Pero coincidirá en que es un servicio que Vigo necesita.

–Tienen mil sitios para hacerlo en Vigo. Ahí, no. El diseño de la ciudad corresponde a la ciudad.

–¿No es posible recuperar el espíritu de colaboración Vialia en otros proyectos clave para la ciudad? ¿Por ejemplo la ETEA? ¿O el Ifevi?

–A todo lo que sea bueno para esta ciudad, estoy dispuesto. Pero en la ETEA, hasta ahora, el único que hizo algo fue el Ayuntamiento. La Xunta no hizo nada. Nosotros un pabellón deportivo que estaba en desuso, un campo de fútbol… vamos a recuperar la playa de A Punta. ¿Me puede decir qué hizo la Xunta?

–Aprobar los proyectos sectoriales.

–En suma, nada. Catorce años para papeleo.

–Vialia le ha dado un vuelco a una parte importante del casco urbano, y eso que todavía no está en marcha.

–Es una iniciativa en la que llevo doce años. Primero con la estación, que había que meter bajo cota para hacer la salida sur, y yo conseguí que el tren llegase por túnel. Después cerré el centro Vialia con Pepe Blanco y Zapatero, nos lo pararon, lo relanzamos después…

–¿La biblioteca del Estado?

–Está pactada. En los próximos presupuestos generales del Estado aparecerá la partida: 15 millones de euros. Primero tenemos que cambiar el uso del suelo.

–¿Qué va a pasar con Samil? ¿Mantendrá el paseo en la zona del Camaleón o seguirá el modelo de O Vao para que se recuperen las dunas?

–Pregúntemelo dentro de un mes.

“Es positivo que la universidad se acerque por su efecto dinamizador”

–¿Apoya el proceso de acercar la Universidad al centro? ¿Qué pasará con el campus?

–Una parte importante del campus ya está en el centro. Creo que es muy positivo que haya universidad en la ciudad. Es un elemento dinamizador.

–¿Cree que hay contenido suficiente para dos campus?

–Claro. Al campus actual hay que darle una dimensión más de investigación, aunque también de docencia. Si los estudiantes no tienen que coger el autobús, algo de tiempo ahorran. Lo que veo es que cada vez que abrimos una biblioteca se llena inmediatamente. La gente joven no sube. Se queda aquí porque vive aquí.

–¿Descartados este año los conciertos en Castrelos?

–No. No descarto nada.

“Es hora de recuperar la autovía alternativa hasta Pontevedra: la AP-9 está al borde de la saturación”

–¿Dónde actuará Amaral?

–Si se puede, en Castrelos. Aunque dependerá de la autoridad sanitaria. Estoy preparando todo para que se pueda usar Castrelos. Requiere contratar toda la adaptación, no es un tema menor. Lo sacaré a concurso. A lo mejor se puede hacer un concierto de 10.000 personas.

–Lo complicado será controlar la grada exterior.

–Habrá que vallarla. Hicimos una Cabalgata estática en Vigo y metimos 45.000 personas. No descarto, pero no será fácil.

–¿Y en el estadio de Balaídos?

–Este año no porque estamos en obra.

–Transportes va a movilizar un montón de millones para crear en las ciudades zonas de bajas emisiones de CO2. ¿En Vigo?

–Nos pagará una parte de las rampas de Gran Vía. La idea es usar fondos europeos para proyectos que estamos haciendo o que vamos a hacer, y el dinero que íbamos a utilizar en ellos aprovecharlo para proyectos nuevos. Las rampas de Gran Vía que faltan, la escalera de la calle Talud…

–¿La pista de skate del Mar de Vigo?

–Estamos con el estudio. También con la pista cubierta de Navia. Saldrá de un día a otro.

“No me opongo al Camino de Santiago, pero no es nuestro objetivo turístico”

–¿Desaprovecha Vigo el potencial del Camino de Santiago?

–Quiero que la gente se quede en Vigo. Que venga fines de semana, se alojen en hoteles, compren aquí… No es nuestro objetivo turístico.

–Pero los peregrinos comen, hacen gasto.

–La cuestión es por qué la Xunta dedica 80 millones de euros al Xacobeo en Santiago y ni un céntimo en Vigo. La Navidad de Vigo mete más gente que el camino de Santiago, al que no me opongo. Le tengo un gran respeto histórico, pero la mayor tradición de la cultura cristiana se llama Navidad. En la Navidad de 2019, llenamos todos los hoteles de la provincia de Pontevedra y parte de los de Ourense.

–Dijo en Fitur que “millones de personas” volverán a disfrutar presencialmente este año de la “mejor Navidad del mundo”. ¿No es un poco aventurado?

–En noviembre estará toda Europa vacunada. Tenemos que estar preparados. Vigo volverá a ser el centro de este continente.

–Mantiene que la candidatura de Illas Atlánticas de la Xunta a la Unesco está en un cajón. La de Vigo tampoco parece que tenga mucho movimiento.

–Que la Xunta presentase esa candidatura fue un cierto bloqueo fáctico.

–¿Y no se puede saltar?

–Yo voy a presentar Cíes, ahora hay un Gobierno proclive. El ministro de Cultura lo ve con buenos ojos. Y a lo mejor doy alguna otra sorpresa. “Cíes, Patrimonio de la Humanidad” será el mejor reclamo para el turismo de verano.

–¿Cómo va el estudio hidrogeológico para el AVE por Cerdedo?

–Tan en marcha que en breve la presidenta de Adif y yo lo vamos a presentar.

–Pero faltan años para que concluya.

–La mitad ya está hecho. El proyecto Vigo-Madrid directo por Cerdedo es imparable. Lo que no voy a consentir nunca es tener que pasar por Santiago.

–A dos años de las próximas elecciones municipales, el principal partido de la oposición sigue sin un líder claro en Vigo. ¿Qué opina?

–De momento, el portavoz que tienen se opuso a las rampas de la Gran Vía, que son el mayor éxito de los últimos años en la ciudad. Un éxito incontestable. Ese mismo portavoz, el del Bloque y el de Marea se oponen a que a Vigo le den las mismas ayudas que a Santiago por ser capital. Tienen una enorme crisis política, es natural. No apoyan a la ciudad y la ciudad no los quiere.

“Si Feijóo atendiese a Vigo, le aplaudiría; aquí tendría una alfombra roja”

–¿Cuál es su rival político? ¿Feijóo?

–No tengo. No veo esto en términos de rivales. Feijóo es el presidente de la Xunta. Si atendiese a esta ciudad, yo lo aplaudiría. Si mañana me dice “Alcalde vamos a hacer todo aquello que tenemos que hacer en Vigo”, le aplaudo y le pongo la alfombra roja cada vez que venga. ¿Me ha escuchado alguna crítica a la Ciudad de la Justicia?

–No que recuerde.

–No, y mira que me marginan, no quieren que vaya… Pero es igual. Es un buen proyecto para Vigo y lo apoyo. ¿La estación de autobuses? Es pequeñita, pero la apoyo. El problema es que no están, la presencia de la Xunta en Vigo es para boicotear Vigo. No nos dejaron hacer un aparcamiento gratuito en el hospital. Que lo paga Vigo. Solo me tienen que vender el terreno. Ya no se lo pido gratis.