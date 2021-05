La Policía precinta dos café-bares de Vigo por "actuar de discoteca"

Un motivo más de enfado para los hosteleros, que, de nuevo, sufren las actuaciones irresponsables de algunas personas del gremio. La Policía Local de Vigo precintó ayer dos café-bares del centro por "actuar de discoteca", según fuentes del sector, que concretan que ambos negocios están regentados por la misma persona. Uno de ellos está situado en Montero Ríos y el otro, en la calle Pablo Morillo, a escasos metros.

Los agentes municipales actuaron para poner fin a una situación similar en los dos establecimientos: estaban abiertos más allá de las 23.00 horas, con música alta, gente bailando en el interior y en el exterior y se servían copas en la barra. El sector denuncia este tipo de actuaciones, ya que, recalcan, "no son ocio nocturno", y señalan que esta forma de obrar es "reírse" de un sector que acumula meses y meses sin actividad.

"Nos afecta gravemente porque nos relacionan con este tipo de negocios. No son pubs ni disco-pubs. Hacen ver que el ocio nocturno no cumple las normas, pero la realidad es que estamos cerrados. Si estos comportamientos provocan más contagios, nos afectará", concreta Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación Provincial de Establecimientos Musicales y Espectáculos Reglados (APEMER), quien agradece la intervención policial y que el cuerpo "persiga este tipo de situaciones". El sector no descarta denunciar en el juzgado al propietario de ambos negocios.