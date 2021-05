El coronavirus dejó sin acto de graduación, o con deslucidas alternativas virtuales, a los universitarios que acabaron sus estudios el curso pasado. Pero las promociones de este año y los responsables de los centros están tirando de ganas e imaginación para que nadie se quede sin esta significativa fecha que marca un final de etapa. Grupos repartidos en distintas sesiones, pocos o ningún invitado, supresión de los paseos para recoger el diploma y de los pinchos, retransmisión en directo por internet e incluso celebraciones al aire libre son algunas de las fórmulas que se barajan para no renunciar a una ceremonia ansiada por alumnos y familiares.

La más multitudinaria es la de Industriales, que reúne cada año en torno al millar de personas, entre titulados e invitados, en el Mar de Vigo. Los responsables de la escuela ya se han reunido en varias ocasiones con los alumnos y han tomado algunas decisiones. El acto se trasladará desde Beiramar a su salón de actos del campus, se repartirá en varias sesiones y se celebrará la última semana de julio, cuando los exámenes hayan acabado oficialmente.

“Aunque tomaremos todas las medidas necesarias, queremos evitar que el acto pueda tener alguna repercusión en el curso. También vamos a establecer varias sesiones, de mañana y tarde, para repartir a los alumnos en distintas franjas horarias. Se titulan casi 300 de grado y máster y los del año pasado también quieren participar, así que podríamos necesitar dos días. Los alumnos tienen mucha ilusión este año y pondremos todo de nuestra parte para que salga adelante si la situación sanitaria nos permite celebrarlo. Será un acto más sencillo, pero el objetivo es que puedan disfrutar de ese día. Empezamos el curso con mucha tensión y preocupación y es una oportunidad para ir recuperando la alegría y la normalidad”, destaca Juan Pardo, director de la escuela.

El centro mantendrá abiertos hasta el 5 de junio unos formularios para saber cuántos alumnos quieren participar y, a partir de ahí, definir cuántas sesiones serán necesarias y si es posible recibir a invitados. En todo caso, se retransmitirá en directo a través de internet. Habrá discursos y vídeos y se intentará que los invitados –la intervención del alcalde se ha convertido en todo un clásico– envíen un mensaje grabado.

En la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo también están intentando demorar la fecha lo máximo posible. Ya tienen listas las bandas y los diplomas, pero el mayor problema es encontrar un espacio que pueda acoger a medio centenar de graduados y a sus familiares, cuyo número podría reducirse a solo dos, cumpliendo las normas sanitarias de forma estricta.

“El problema son los aforos máximos y tendríamos que irnos a un salón de actos más grande que el nuestro o al pabellón. Hacerlo en exteriores sería una buena opción. Tenemos dudas, pero también hay que tener empatía con los alumnos. Han pasado por una situación muy dura y es normal que quieran celebrarlo”, reconoce el decano, Francisco Torres.

La última promoción de Ciencias del Mar se gradúa el 11 de junio en su propia facultad y ya tiene el nuevo protocolo definido. “Nos dividiremos en dos grupos, 16 alumnos por la mañana y otros 16 por la tarde. El diploma estará en nuestro asiento, nos levantaremos cuando nos nombren para saludar y se proyectará nuestra foto. El número de familiares se reduce de cuatro a dos y a la entrada dejarán su nombre y un teléfono de contacto. El decano Miguel Ángel Nombela nos ha ido informando de las medidas necesarias y lo tenemos todo bien atado”, asegura la delegada Elena Martínez.

Los estudiantes incluso se irán de cena solo con sus compañeros más cercanos “para mantener la burbuja”. “Es el final de una etapa y obviamente lo queremos celebrar, pero hay que hacerlo con precaución. No será como siempre, pero, al menos, lo podemos hacer porque el año pasado muchos no tuvieron esta opción”, subraya.

Tampoco la tienen por ahora los alumnos de Filología y Traducción. “El decanato se ha comprometido a llamarnos para organizar un acto en condiciones y seguro en cuanto la situación lo permita. Nos da pena, pero hay que ser consecuentes con la situación y agradecemos que vayan a contar tanto con nosotros como con los alumnos del año pasado para celebrar la graduación más adelante. Podría ser en julio, septiembre u octubre”, comenta Alba Zels, presidenta de la delegación de alumnos que finaliza el grado en Lenguas Extranjeras.

Los centros con menos alumnos lo tienen más fácil y la Escuela de Empresariales podrá reunir a la última promoción y a la del año pasado en una misma ceremonia que tendrá lugar el 17 de junio en el Auditorio Mar de Vigo. Eso sí, no contará con ningún invitado, pero será retransmitida en directo.

Samir Caraballo es uno de los alumnos a los que el coronavirus dejó sin graduación el año pasado: “La dirección se ha acordado de nosotros y se agradece. También tengo relación con la gente del curso anterior al mío y me gusta la idea de graduarme con ellos. Hacemos más piña. Además mi familia está en Venezuela y no podía venir igualmente, así que de esta forma estoy en igualdad de condiciones y no siento tanto su ausencia”.