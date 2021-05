El músculo de la empatía.

Es el actual proyecto artístico del poeta vigués, un mano a mano con Alec Ekvall para construir una performance de poesía 3.0 con dinámicas creadas ad hoc, y que va mutando en cada exposición. Además, la también viguesa artista visual Vanesa Álvarez ha diseñado un vestuario especial para la presentación. El show será este sábado 29 de mayo en la primera galería física de NFTs de Nueva York: La Casa Arthouse In the Clouds. Una subasta pop up y encuentro de los artistas digitales más avant garde de la Gran Manzana para presentar sus obras y proyectos. Así, la figura del poeta vigués se suma a la de artistas cuyo nombre vamos a escuchar en los próximos años: Gazoo To the Moon, Gonzalo Gelso, Rachel Van der Nacht, Charles Bentley o No Fun Studio, pioneros del criptoarte que van a transformar el tablero de juego del mercado del arte y su relación con el mundo, y que se reúnen este fin de semana en lo que será el place to be del arte, la música y la performance en Nueva York.

Vigo en la poesía del futuro

Si hoy damos especial atención al poeta vigués Marcos de la Fuente, que en Vigo organiza periódicamente las jornadas Jack Kerouacs de poesía, como en México y en Nueva York, y que veis en la foto de la derecha con el look con el que va a sorprender mañana en el corazón de la Gran Manzana, es porque nos parece muy anticipatorio internacionalmente ese ensamblaje poético que propone. Y es que Marcos trabaja en Nueva York con Inteligencia artificial y arte generativo para crear nuevos híbridos de poesía y arte digital. Después de que la casa de subastas Christie’s vendiese una obra digital por 69 millones de dólares, la explosión del arte digital ya es imparable. Palabras como NFT, metaverso o Bitcoin empiezan a estar en boca de todos y la próxima revolución digital es inminente. Dicen algunos, al nivel de lo que fue internet a principios de este siglo. Afincado en Nueva York desde hace años, se sumerge de lleno en esta explosión digital. Sus poemas y performances se transformarán en arte criptográfico y serán vendidos como NFT en subasta. Con el programador de código e inteligencia artificial Diego Pérsico, y el ingeniero sonoro Alec Ekvall, se sitúan en la punta de lanza de este excitante movimiento artístico, que ya está cambiando la forma de consumir y comerciar con el arte y cultura.

Y Cunha alza su vis poética

Si ilusionado está Marcos de la Fuente con su revolucionaria incursión poética en Nueva York, no menos el músico y showman también vigués Alberto Cunha con la suya. Y es que acaba de sacar un libro-disco, Escolma aberta, que reúne música, literatura y pintura. Un hermoso ensamblaje compuesto por 10 poemas musicados por figuras inolvidables de la música gallega (Luis Emilio Batallán, Suso Vaamonde, Amancio Prada, Xoán Rubio, Los Tamara, Juan Pardo y Vicente Araguas), que él recupera e interpreta con su versátil voz. Además, cada poema (de Cabanillas, Lorca, Celso Emilio Ferreiro, Rosalía, Cunqueiro...) va acompañado por una ilustración, cuyo autor es Ramón Trigo, y por un comentario hecho por diferentes personas relacionadas con la cultura galega. Incluye, también, un código de descarga digital con el que poder acceder a las grabaciones gratis en otro soporte que el adquirido. ¿Cómo no va a estar contento Cunha con tan excelsa propuesta?